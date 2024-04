Tennis Under 16, le squadre cesenati brillano in trasferta

Giocata la seconda giornata della seconda fase regionale del campionato italiano Under 16 maschile a squadre. Nel 3° girone successi cesenati in trasferta. Ct Bologna-Ct Cesena 0-3: Gabriele Sgroi-Matteo Della Villa 6-3, 6-1, Andrea Monti-Tommaso Venturini 6-1, 6-2, Alberti-Albini b. Grilli-Casagrande 6-3, 7-5. Sport Club Ozzano-Tc Ippodromo Cesena 1-2: Beniamino Savini-Luca Turchese 6-2, 6-0, Riccardo Fusconi-Andrea Bianchi 6-0, 6-0, Turchese-Illuminati b. Savini-Ricci 2-5 e ritiro. Il 20 aprile (dalle 14.30) la terza giornata: Ct Cesena-Tc Ippodromo Cesena. Nel 5° girone bella vittoria fuori casa del Tc Valmarecchia per 3-0 sulla Polisportiva 2000 Cervia: Edoardo Pagnoni-Filippo Foschi 6-0, 6-0, Enea Carlotti-Riccardo Ronconi 6-1, 6-2, Carlotti-Ugolini b. Foschi-Ronconi 5-7, 6-3, 10-8. Nell’altro match Forum Tennis A-Tc Riccione B 3-0: Alessio Argnani-Leonardo Capogrossi 6-3, 6-7 (4), 7-5, Alessandro Gaudenzi-Enrico Curiazio 4-6, 6-1, 6-2, Vittori-Camporesi b. Muratori-De Sisto 6-1, 6-1. Sabato alle 14.30: Tc Valmarecchia-Tc Riccione B e Forum Tennis A-Polisportiva 2000 Cervia. Nel 9° girone Ct Casalboni-Ct Cicconetti A 0-3: Francesco Pazzaglini-Thomas Guidi Zoffoli 6-1, 6-0, Filippo Marcaccini-Alan Brocculi 6-2, 6-3, Lorenzi-Pazzaglini b. Brocculi-Guidi Zoffoli 1-0 e ritiro. In un altro match Misano Sporting Club-Tc Viserba A 0-3: Alessandro Cortesi-Federico Guerra 6-0, 6-0, Pietro Corbelli-Diego Pensalfini 6-4, 6-2, Cortesi-Corbelli b. Fabbri-Guerra 6-0, 6-2. Sabato: Ct Cicconetti A-Tc Viserba A e Misano Sporting Club-Ct Casalboni. Nel 10° girone il Gt Rivazzurra ha battuto 3-0 in trasferta il Ct Massa B. Successo anche del Tc Riccione A per 3-0 sul Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano: Luca Butti-Edoardo Belletti 6-1, 6-2, Francesco Muratori-Lorenzo Gemignani 6-2, 6-2, Manduchi-Muratori b. Xella-Pelloni 6-1, 6-3. Sabato la terza giornata: Gt Rivazzurra-Suzanne Lenglen 2, Tc Riccione A-Ct Massa B.