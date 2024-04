Tennis Under 14, Tc Viserba: doppietta vincente

Giocate le prime due giornate della seconda fase regionale a gironi del campionato Under 14 maschile. Nel 1° girone bella doppietta del Tc Valmarecchia che prima ha vinto 2-1 sui campi del San Marino Tennis Club, poi domenica ha regolato in casa per 2-1 il Tc Ippodromo Cesena B: Leonardo Bartoletti-Francesco Camagni 6-1, 6-0, Francesco Sebastiani-Andrea Fabbri 6-1, 6-0, Albarello-Camagni b. Dal Prà-Sebastiani 7-6 (6), 5-7, 10-8. Il 13 aprile (dalle 14.30) la 3° giornata: San Marino Tennis Club-Tc Ippodromo B e Tc Valmarecchia-Tc Riccione A. Nel 2° girone la doppia la firma il Tc Ippodromo A che nella prima giornata vince 3-0 sui campi del Tc Viserba B e nella seconda si impone per 2-1 sul Ct Cicconetti A (Emmanuele Bomba-Filippo Terenzi 7-6, 3-6, 7-6, Luca Battistini-Tommaso Zanzini 6-4, 6-0, Pieri-Urbini b. Bomba-Zanzini 7-5, 4-6, 12-10). Prima giornata: Ct Cicconetti A-Polisportiva Soglianese. Seconda giornata: Tc Viserba B-Pol.Soglianese 3-0: Alessandro Damiani-Luca Bertozzi 6-2, 6-3, Leonardo Tana-Alessandro Gozzi 6-0, 6-0, Manco-Damiani b. Gozzi-Bertozzi 6-0, 6-3. Sabato la terza giornata: Ct Cicconetti A-Tc Viserba B e Pol.Soglianese-Tc Ippodromo A. Nel 3° girone va forte il Galimberti Tennis Team, autore di una bella doppietta, nella prima giornata successo per 2-1 sui campi della Polisportiva 2000 Cervia, domenica per 3-0 in casa sul Ct Cesenatico: Leonardo Romano-Giacomo Alai 6-0, 6-1, Elia Sabatini-Giacomo Benvenuti 6-0, 6-3, Marcolini-Della Chiara b. Benvenuti-Alai 6-0, 2-6, 10-3. Sempre domenica Tc Faenza A-Polisportiva 2000 Cervia 0-3: Elia Iannuzzi-Marco Menichetti 6-4, 6-1, Mattia Turci-Gianmarco Braghittoni 4-0 e ritiro. Doppio vinto da Valzania-Iannuzzi per ritiro. Sabato (dalle 14.30): Ct Cesenatico-Polisportiva 2000 Cervia e Tc Faenza A-Galimberti Tennis Team.

Passiamo al 4° girone dove spiccano le doppiette del Tc Viserba A e del Ct Zavaglia. Prima giornata: Ct Cesena-Tc Viserba A 1-2, Tc Faenza C-Ct Zavaglia 1-2. Seconda giornata: Ct Zavaglia-Ct Cesena 2-1: Filippo Caminati-Giacomo Guerrini 6-2, 6-2, Federico Sparagi-Leonardo Conti 6-1, 6-2, Guerrini-Sparagi b. Patrignani-Moretti 6-1, 6-1. Tc Viserba A-Tc Faenza C 2-1: Thomas Mazzanti-Jacopo Canini 6-1, 6-3, Nicolò Brugioni-Francesco Mini 6-0, 7-5, Andruccioli-Attanasio b. Merlini-Geri 6-0, 6-1. Sabato 13 aprile la terza giornata: Ct Cesena-Tc Faenza C e Tc Viserba A-Ct Zavaglia. Nel 5° girone avanza senza problemi il Ct Massa A che prima batte 2-1 fuori casa il Ct Cento, poi travolge 3-0 in casa il Tc Marfisa Ferrara: Lorenzo Ravaglia-Alessandro Furini 6-0, 6-0, Alessandro Cavalieri-Federico Roversi 6-3, 6-0, Ravaglia-Cavalieri b.Furini-Della Morte 6-0, 6-0. Sabato: Cus Ferrara B-Ct Massa A. Nel 6° il Tc Faenza B, dopo la sconfitta nella prima giornata per 3-0 sui campi del Cus Ferrara A, ha battuto in casa per 3-0 il Nettuno Tc Bologna: Ian Catallo-Luca Bernagozzi 1-6, 6-0, 6-2, Gerardo Salami-Gabriele Licciardi 6-2, 6-0, Catallo-Montefiori b. Chiluzzi-Tinti 6-0, 6-1. Il 13 aprile Siro Tennis Bologna-Tc Faenza B.