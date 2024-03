Tennis Under 14 maschile: i risultati delle romagnole nelle prime due giornate

Giocate le prime due giornate nel campionato Under 14 maschile. Tante le formazioni romagnole impegnate nell’esordio. Nel 1° girone bella doppietta del Tc Coriano A che nella prima giornata ha vinto 3-0 sui campi del Tc Viserba C, poi nella seconda si è imposto 2-1 ad Igea contro il Ct Venustas. Doppietta anche per il San Marino Tennis Club che ha messo in fila 3-0 nella prima giornata il Ct Venustas e con lo stesso punteggio il Tc Viserba C nella seconda. Sabato (dalle 14.30): Tennis Viserba C-Ct Venustas e Tc Coriano A-San Marino Tennis Club. Nel 5° girone bella doppietta per il Tc Viserba A che sabato ha battuto fuori casa per 3-0 il Ct Bologna, successo replicato 3-0 in casa sul TC Castelbolognese. Prima giornata: Tc Castelbolognese-Sport Club Ozzano 3-0. Sabato 23 marzo la terza giornata: Tc Castelbolognese-Ct Bologna e Sport Club Ozzano-Tc Viserba B.

Nel 7° girone un’altra doppietta romagnola, quella del Ct Cesenatico, che ha sconfitto il Tc Coriano B per 3-0 nella prima giornata ed il Ct Rimini con lo stesso punteggio nella seconda. Prima giornata: Ct Rimini-Ct Cicconetti B 1-2. Seconda giornata: Ct Cicconetti B-Tc Coriano B 3-0. Sabato la terza giornata: Ct Rimini-Tc Coriano B e Ct Cicconetti B-Ct Cesenatico. Nel 9° girone doppia sconfitta per l’Asbi Imola B, battuto nella prima giornata in casa per 3-0 dal Ct Argenta e poi nella seconda giornata per 2-1 sui campi del Tc Marfisa Ferrara. Sabato (dalle 14.30): Asbi B-Cus Ferrara C. Nell’11° girone splendida doppietta per iniziare di Polisportiva 2000 Cervia (3-0 sui campi della Polisportiva Buischerini e 3-0 in casa contro il Villa Carpena). 1° giornata: Tennis Villa Carpena-Ct Cerri 3-0. 2° giornata: Ct Cerri-Pol.Buscherini 2-1. Sabato terza ed ultima giornata della prima fase: Polisportiva Buscherini-Villa Carpena e Pol.2000 Cervia-Ct Cerri. Nel 13° girone questi i risultati. Prima giornata: Tc Faenza D-Asbi Imola A 2-1, Ct Cacciari-Ct Cesena 0-3. Seconda giornata: Ct Cesena-Tc Faenza D 3-0 e Asbi Imola A-Ct Cacciari 2-1. Sabato: Tc Faenza D-Ct Cacciari e Asbi Imola A-Ct Cesena. Nel 14° girone questi i risultati delle prime due giornate dove spicca la bella doppietta della Polisportiva Soglianese. 1° turno: Forum Forlì-TC Riccione B 2-1, Ct Casalboni-Polisportiva Soglianese 1-2. Seconda giornata: Polisportiva Soglianese-Forum Forlì 2-1, Tc Riccione B-Ct Casalboni 0-3. Sabato: Forum Tennis-Ct Casalboni e Tc Riccione B-Pol.Soglianese. Nel 17° girone la doppietta è del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano che prima batte il Tre Colli Brisighella per 3-0, poi supera in casa 2-1 il Ct Massa B. Bella doppietta anche per il Tc Faenza C.

Prima giornata: Ct Massa B-Tc Faenza C 0-3. Seconda giornata: Tc Faenza C-Tre Colli Brisighella 3-0. Sabato: Tre Colli Brisighella-Ct Massa B e Suzanne Lenglen 2-Tc Faenza C.