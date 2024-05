Tennis Under 14, la finale regionale è Tc Viserba-Tc Faenza A

RIMINI. Tennis Club Viserba contro Tennis Club Faenza A. E’ la finale del tabellone regionale Under 14 femminile, in programma il 15 giugno. In semifinale il Tennis Club Viserba ha battuto 2-0 il Pro Parma: Viola Amati-Victoria Galeone 2-6, 6-0, 6-2, Marta Bertozzi-Gaia Gherardi 6-0, 7-6. Nell’altra semifinale il Tc Faenza A ha battuto 2-0 il Club La Meridiana: Ludovica Altini-Miruna Neagu 6-3, 6-3, Emma Lanzoni-Gaia Arada 6-3, 7-6. Il Tc Viserba ed il Tc Faenza A qualificate per la fase di macroarea nazionale.