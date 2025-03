Tennis Under 14 femminile: Valmarecchia, Faenza C e Asbi si qualificano per la seconda fase

RIMINI. Conclusa la prima fase regionale a gironi del campionato Under 14 femminile a squadre. Nel primo girone si qualifica il Tc Valmarecchia, che nella terza ed ultima giornata della prima fase ha sconfitto in casa 2-1 il Ct Rimini: Giulia Conti-Sofia Ferrari 6-2, 6-3, Cecilia Corbelli-Beatrice Sanna 2-6, 7-5, 6-2, Sanna-Manfroni b. Ferrari-Corbelli 6-4, 6-4. Nell’altro match del girone sconfitta casalinga del Ct Cerri contro il Ct Cesenatico per 2-1. Classifica: Tc Valmarecchia, Ct Rimini, Ct Cesenatico 4, Ct Cerri 0. Nel 2° girone passa il turno il Tc Faenza C che nell’ultima giornata ha vinto 3-0 sui campi del Ct Cacciari A: Nema Dione-Giulia Scheda 7-5, 6-0, Giulia Fabbri-Giada Gabaldo 6-1, 6-2, Fabbri-Dione b. Scheda-Pipinato 6-2, 4-6, 10-8. Sempre nella terza giornata della prima fase Ct Casalboni-Tennis Villa Carpena 0-3: Sofia Bianchi-Petra Guidi 6-3, 6-1, poi le vittorie di Alessia Guerrini e del doppio Bianchi-Guerrini per ritiro. Classifica: Tc Faenza C, Tennis Villa Carpena e Ct Cacciari A 4, Ct Casalboni -1. Nel 4° girone si guadagna la qualificazione l’Asbi Imola che nella terza giornata ha battuto 3-0 in casa il Ct Cacciari B: Olimpia Dal Monte-Emma Roncassaglia 6-0, 6-1, Bianca Bulzamini-Bianca Amadei 6-3, 6-1, Bighini-Bulzamini b. Bizzini-Roncassaglia 6-3, 6-3. Bene anche la Tozzona Tennis Park che ha superato 2-1 in trasferta il Ct Castenaso. Classifica: Asbi Imola 6, Ct Cacciari B. Ct Castenaso e Tozzona Tennis Park 2. Ora la seconda fase regionale a gironi, con diverse squadre romagnole, oltre alle qualificate, che fanno il loro ingresso. Nel 2° girone in campo il Tc Faenza B che fa il suo esordio sabato (dalle 14.30) in casa con il Tc Parma. Nel 3° girone si parte con Tc Riccione A-Ct Cicconetti e Asbi Imola-Tc Ferrara JB Sport. Nel 4° girone, prima giornata: Ct Zavaglia-Club La Meridiana. Nel 5° girone, prima giornata: Ct Massa-Sport Club Ozzano e Cus Ferrara-Tc Riccione C. Nel 6° girone, prima giornata: Tennix-Tc Valmarecchia e Tc Faenza C-Tc Riccione B.