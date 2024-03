Tennis under 14 femminile: sabato scatta la fase regionale

Scatta sabato la prima fase regionale a gironi del campionato italiano Under 14 femminile a squadre. Le formazioni romagnole sono inserite in due gironi. Nel 1° girone Ct Cerri (Giulia Farina ed Isabella Maria Baccilieri Guglielmi), Tc Riccione C (Lola Arlotti e Valentina Zavaglia), Ct Casalboni (Lucia Barbieri, Ginevra Baldazzi ed Emma Moroni) e Ct Rimini (Sofia Ferrari, Maria Vittoria Tavano, Maria Sole Dari e Vittoria Portoghese). 1° giornata: Ct Cerri-Ct Casalboni e Tc Riccione C-Ct Rimini. Nel 5° girone Ct Cacciari Imola (Elena Albertazzi, Sofia e Giulia Scheda) ed Asbi (Giada Gabaldo e Sara Bizzini). Prima giornata: Ct Cacciari-Asbi Imola.