Tennis Under 14 femminile, i verdetti della prima fase regionale a gironi

Conclusa la prima fase regionale a gironi del campionato Under 14 femminile. Nel 1° girone passano Tc Faenza B e Tc Viserba. Domenica si è giocata la terza giornata, il Tc Faenza B ha vinto 3-0 sui campi del Tc Riccione C: Angie Bentini-Lola Arlotti 6-4, 6-1, Lucrezia Vanni-Valentina Baldinini 6-2, 6-2, Vanni-Samorì b. Zavaglia-Baldinini 6-3, 6-2. Nell’altro match il Tc Viserba ha battuto 3-0 a domicilio il Ct Cicconetti: Viola Amati-Ayya Zeid Al Kilani 6-1, 6-0, Marta Bertozzi-Camilla Brolli 6-3, 6-1, Bertozzi-Amati b. Zeid Al Kilani-Cevoli 6-1, 6-1. Nel 2° girone passa il Tc Riccione B, battuto 3-0 in trasferta dal Ct Argenta. Vittoria del Ct Massa per 2-1 sui campi del Ct Casalboni: Ginevra Baldazzi-Bianca Cecchini 5-7, 6-2, 6-3, Jana Savolt-Emma Moroni 6-3, 7-5, Cecchini-Savolt b. Barbieri-Moroni 6-1, 6-2. Nel 3° girone passa il Tc Riccione A che ha battuto nella terza giornata a Ferrara il Tennis Club Marfisa: Diletta Sabbioni-Aurora Gargiulo 6-0, 6-1, Gioia Angeli-Vittoria Marangoni 6-2, 6-1, Sabbioni-Angeli b. Marangoni-Ruggeri 6-2, 6-3. Nell’altro match successo del Nettuno Tc Bologna per 2-1 sul Ct Cacciari Imola.