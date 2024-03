Tennis Under 12 maschile, i risultati della seconda giornata della fase regionale a gironi

Giocata la seconda giornata della fase regionale a gironi del campionato Under 12 maschile. Nel 1° girone: Polisportiva Buscherini-Tc Riccione B 2-1, Tennis Villa Carpena A-Ct Casalboni B 0-3. Domenica 7 aprile la terza giornata (dalle 14.30): Tc Riccione B-Ct Casalboni B, Tennis Villa Carpena A-Pol. Buscherini. Nel 2° girone bella vittoria del Circolo Suzanne Lenglen 2 A di Fusignano per 2-1 in casa sul Galimberti Tennis Team B: Giulio Zama-Alessandro Marcolini 6-2, 6-0, Carlos Leone Valentini-Samuele Orfeo 7-6, 6-0, Foschini-Tabanelli b. Bernabè-Ciuffoli 6-7, 6-3, 10-7. Nell’altro match: Ct Casalboni C-Misano Sporting Club 2-1. Il 7 aprile: Galimberti Tennis Team B-Misano Sporting Club e Ct Casalboni C-Suzanne Lenglen 2 A. Nel 9° girone bella vittoria del Ct Cacciari per 2-1 sui campi del Ct Castiglione dei Pepoli: Matto Mosca-Andrea Ruggeri 6-3, 6-3, Davide Morsiani-Mirko Canapi 6-3, 6-2, Ruggeri-Malavasi b. Poli-Giangiordano 6-0, 6-4. Nell’altro match il Tc Casale ha ceduto per 2-1 sui campi della Polisportiva Pontelungo Bologa.

Domenica 7 aprile: Ct Cacciari A-Tc Casale.

Nel 10° girone molto bene San Marino Tennis Club e Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli. Galimberti Tennis Team C-San Marino Tennis Club 0-3: Alberto Lonfernini-Gianmarco Fiorletta 6-2, 6-0, Marco Fantini-Brando Ricciardelli 6-3, 6-3, Fantini-Lonfernini b. Ricciardelli-Tosarelli 6-0, 6-3. Tennis Villa Carpena B-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli 0-3: Kevin Marvataj-Nicolò Orazi 6-0, 6-0, Riccardo Clarici-Elia Samorè 6-2, 6-1, Clarici-Marvataj b. Orazi-Casadei 6-1, 6-4. Domenica 7 aprile: San Marino Tennis Club-Tennis Villa Carpena B, Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli-Galimberti Tennis Team C.

Nell’11° girone affermazioni di Ct Cesena B e Tc Faenza. CT Cesena B-Suzanne Lenglen 2 B 2-1: Giovanni Thomas Jones-Andrea Bellavista 6-2, 1-6, 6-3, Riccardo Degli Angeli-Francesco Fontanelli 6-0, 6-1, Degli Angeli-Bellavista b. Cavallini-Jones 6-1, 6-0. Tc Faenza-Ct Cacciari B 3-0: Federico Montuschi-Brando Tabanelli 6-2, 6-1, Manuel Celli-Matteo Bocedi 7-6, 6-3, Pilati-Monti b. Castiglione-Tabanelli 6-0, 6-1. Il 7 aprile Circolo Suzanne Lenglen B-Ct Cacciari B e Tc Faenza-Ct Cesena B. Nell’Under 12 maschile Ten Sport Center-Sport Club Ozzano 3-0: Lorenzo Kapros-Simone Malucelli 6-0, 6-1, Diego Gentile-Benjamin Rossi 6-0, 6-1, Gentile-Kapros b. Malucelli-Zeppi 6-0, 6-1. Galimberti Tennis Team A-Ct Cesenatico 3-0: Pietro Galimberti-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-0, Gianmaria Mussoni-Giacomo Forti 6-2, 6-4, Arcangeli-Galimberti b. Forti-Manuzzi 6-2, 6-0. Il 7 aprile: Sport Club Ozzano-Ct Cesenatico, Galimberti Tennis Team A-Ten Sport Center.

Nel 13° girone: Ct Conselice-Country Club Villanova 3-0: Matteo Stanghellini b. Gian Maria Milo Ramonda 6-0, 6-1, Riccardo Cricca-Alessandro Venturi Hercolani 2-6, 6-4, 6-3. Il 7 aprile: Tc Marfisa-Ct Conselice.