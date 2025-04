Tennis Under 12 femminile, scatta la seconda fase

Conclusa la prima fase regionale a gironi del campionato Under 12 femminile. Nel 2° girone si qualifica il Tc Faenza B che nella terza giornata della prima fase è stata sconfitta in casa 2-1 dal Ct Castenaso, con l’unico punto vinto da Carlotta Cova su Ginevra Sarracino 6-3. 7-6. Classifica: Ct Castenaso 6, Ct Persiceto 4, Tc Faenza B 2, San Pietro Tennis Project 0. Nel 3° girone si qualificano Ct Venustas, Forum Forlì e Misano Sporting Club. Nella terza e ultima giornata della prima fase, Ct Venustas-Forum Forlì 3-0: Asia Montanari-Bianca Rasi 6-2, 6-3, Vittoria Pracucci-Viola Benini 6-3, 6-3, Montanari-Pracucci b. Rasi-Formicuzzi 6-1, 7-5. Misano Sporting Club-Tc Riccione B 2-1: Anna Maria Magnani-Beatrice Mazzotti 6-3, 6-4, Greta Pagani-Magherita Jolie Casadei 7-5, 6-3, Casadei-Mazzotti b. Pagani-Tonti 6-4, 6-4. Classifica: Ct Venustas 6, Forum 4, Misano Sporting Club 2, Tc Riccione B 0.

Da domani si giocano i match della seconda fase regionale a gironi. Nel 2° girone in campo Ct Cacciari (Greta Bonaventura, Bianca Bendanti e Camilla Nildi) e Tc Faenza A (Lucia Tarlazzi, Sofia Baraccani e Giorgia Rombi). Nel 3° girone schierati Forum Forlì (Viola Benini, Maria Giulia Formicuzzi e Bianca Rasi) e Ten Sport Center (Cecilia Rondinelli e Sabrina Antonia Puscas). Nel 4° girone in campo Misano Sporting Club (Rebecca Tonti e Anna Maria Magnani), Tc Riccione A (Elisabetta Pastore e Waleska Lusini), Tc Faenza B (Carlotta Cova ed Amelia Dal Pane) e Villa Carpena (Maria Vittoria Caggianese, Sophia Zoumbare, Rachele Antonelli, Vittoria Ragazzini e Anna Boschi). Nel 6° girone in campo Ct Cesena (Alice Balducci e Noemi Caligari), Ct Rimini (Nicole Colonna e Giulia Natali) e Ct Venustas (Asia Montanari e Vittoria Pracucci).