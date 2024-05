Tennis Under 12 femminile: Ct Zavaglia, Ct Cesena e Tc Faenza al tabellone regionale

RIMINI. Tre squadre romagnole, Ct Zavaglia, Ct Cesena e Tc Faenza si qualificano per il tabellone regionale ad eliminazione diretta nel campionato Under 12 femminile. Queste le sfide dei quarti in programma domenica: Tc Riccione A-Tc Faenza A e Ct Zavaglia-Ct Cesena.

Nel 1° girone si è qualificato il Ct Zavaglia che nell’ultima giornata della prima fase ha battuto 3-0 in casa il Ct Cerri di Cattolica: Diamante Campana-Eleonora Morosini 6-0, 6-1, Anna Foschini-Anna Gennari 6-1, 6-0, Campana-Foschini b. Morosini-Rossi 6-0 e ritiro. Nell’altro match successo del Tc Faenza B per 2-1 sui campi del Tennis Villa Carpena A: Sofia Bianchi-Giulia Fabbri 6-1, 6-2, Nema Dione-Chloe Bombardini 6-3, 6-0, Dione-Tedioli Garcia b. Guerrini-Bianchi 2-6, 7-6, 13-11. Nel 3° girone avanzano Ct Cesena e Tc Faenza A. Tc Faenza A-Asbi Imola 3-0: Caterina Cova-Olimpia Dal Monte 7-5, 6-2, Sofia Muccinelli-Letizia Torluccio 6-1, 6-0, Cova-Muccinelli b. Torluccio-Dal Monte 6-1, 6-2. Ct Cesena-Tc Riccione B 3-0: Alice Balducci-Greta Amaducci 6-2, 6-0, Chiara Lugaresi-Elisabetta Pastore 6-1, 6-4, Lugaresi-Balducci b. Lusini-Morelli 6-3, 4-6, 10-1.