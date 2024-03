Tennis Under 12 femminile, Ct Cesena e Ct Cerri a segno

RIMINI. Giocata la seconda giornata nella prima fase del campionato italiano Under 12 femminile a squadre. Nel 1° girone: Asbi Imola-Ct Cacciari B 2-1, il Tc Faenza B vince per il ritiro del Davi.s Tennis Team. Il 7 aprile (dalle 14.30): Ct Cacciari B-Tc Faenza B. Nel 4° girone a segno Ct Cesena e Ct Cerri. Tennis Villa Carpena B-Ct Cesena 0-3: Alice Balducci-Maria Vittoria Caggianese 6-0, 6-0 Eleonora Gridella-Nina Spada 6-3, 6-3, Caligari-Pollini b. Vestrucci-Caggianese 6-2, 6-3. Ct Cerri-Ct Rimini 3-0: Eleonora Morosini-Cecilia Corbelli 6-4, 6-4, Anna Gennari-Nicole Colonna 6-3, 6-1, Morosini-Gennari b. Colonna-Corbelli 6-2, 6-2. Il 7 aprile: Ct Cesena-Ct Rimini, Ct Cerri-Tennis Villa Carpena B. Nel 5° girone sconfitta per 2-1 del Ct Cacciari A sui campi del Tc Cavezzo. Il 7 aprile: Tc Mirandola-Ct Cacciari A.