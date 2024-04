Tennis Under 12 femminile, Asbi Imola, Ct Cesena e Ct Cerri alla seconda fase

Asbi Imola, Tc Faenza B, Ct Cesena e Ct Cerri si qualificano per la seconda fase regionale a gironi del campionato italiano Under 12 femminile. Domenica si è giocata la terza ed ultima giornata della prima fase. Nel 1° girone Ct Cacciari B-Tc Faenza B 1-2: Greta Bonaventura-Giulia Fabbri 6-2, 6-4, Nema Dione-Bianca Bendanti 6-1, 6-3, Tedioli Garcia-Dione b. Bonaventura-Bendanti 7-5, 6-4. Davi.s Tennis Team-Asbi Imola 0-3 per ritiro. Nel 4° girone Ct Cesena-Ct Rimini 3-0: Eleonora Gridella-Cecilia Corbelli 6-1, 6-3, Carolina Franchini-Nicole Colonna 6-2, 6-3, Balducci-Lugaresi b. Colonna-Corbelli 6-2, 6-3. Ct Cerri-Tennis Villa Carpena B 3-0: Eleonora Morosini-Nina Spada 6-0, 6-1, Gaia Rossi-Crystal Vestrucci 6-4, 6-2, Morosini-Gennari b. Spada-Caggianese 6-3, 6-3. Nel 5° girone il Ct Cacciari A chiude con una sconfitta per 2-1 sui campi del Tc Mirandola.