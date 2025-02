Tennis, Under 12 e 14 nel Rodeo del Ct Conselice

CONSELICE. Il Circolo Tennis Conselice organizza da oggi a domenica il torneo nazionale giovanile Under 12 e 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 36 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Nell’Under 12 femminile (7 iscritte) primo tabellone Nc, nel secondo guida le fila Lucia Tarlazzi. Nell’Under 12 maschile (12 iscritti) prima sezione Nc, in quello finale n.1 Federico Fabio Penzo, n.2 Tommaso Bertasi. Nell’Under 14 maschile (12 iscritte) n.1 Giovanni De Bon, n.2 Leone Matteo Geri. Nell’Under 14 femminile (5 al via) la n.1 è Beatrice Zamboni. Il giudice di gara è Erik Silloni, il direttore di gara è Federico Raimondi.