Tennis Under 12: avanzano alla seconda fase Casalboni B, Suzanne Lenglen 2 A, Cacciari A, Laghi, Cesena B e Ten Sport

Conclusa la prima fase regionale a gironi del campionato Under 12 maschile a squadre. Vediamo tutte le formazioni locali che superano questa prima fase. Nel primo girone passa il Ct Casalboni B che domenica ha vinto 2-1 sui campi del Tc Riccione B: Julian Macini-Tommaso Mazzotti 6-3, 6-2, Gianluca Valdinoci Mezzapesa-Edoardo Casadei 6-3, 7-5, Macini-Scarpellini b. Mazzotti-Valdinoci Mezzapesa 7-6, 6-4. Domenica nell’ultimo turno della prima fase: Tennis Villa Carpena A-Polisportiva Buscherini 2-1: Tommaso Volponi-Filippo Drudi 6-3, 6-3, Leon Francesco Benericetti-Alessandro Marzocchi 6-1, 6-3, Marzocchi-Drudi b. Paglionico-Saragoni 6-4, 6-4. Dal secondo girone passa il Circolo Suzanne Lenglen 2 A di Fusignano che nella terza giornata ha vinto 3-0 sui campi del Ct Casalboni C: Giulio Zama-Gianmaria Chietera 6-1, 6-3, Gabriele Foschini-Filippo Dascalu 2-6, 7-5, 6-3, Tabanelli-Orfeo b. Chietera-Zani 6-1, 6-3. Nell’altro match Galimberti Tennis Team B-Misano Sporting Club 3-0: Alessandro Marcolini-Alex Fregnani 6-2, 6-0, Carlos Leone Valentini-Edoardo Tonti 6-3, 6-1, Marcolini-Valentini b. Tonti-Fregnani 6-0, 6-7, 10-4. Il 9° girone premia il Ct Cacciari A che nella terza giornata ha vinto in casa per 2-1 il derby sul Casale Tennis Club di Casalfiumanese: Matteo Mosca-Alessandro Meluzzi 6-1, 6-0, Davide Morsiani-Tommaso Zuffi 0-6, 6-4, 7-5, Meluzzi-Zuffi b. Bistarelli-Poli 6-4, 6-2. Nel 10° girone disco verde per il Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli che ha chiuso la prima fase battendo 3-0 i casa il Galimberti Tennis Team C: Kevin Marvataj-Gianmarco Fiorletta 6-0, 6-1, Riccardo Clarici-Brando Ricciardelli 6-0, 6-1, Clarici-Marvataj b. Ricciardelli-Fiorletta 6-1, 6-0. Nell’altro match San Marino Tennis Club-Tennis Villa Carpena B 3-0: Alberto Lonfernini-Diego Casadei 6-1, 6-0, Giacomo Rosa-Elia Samorè 6-2, 2-6, 7-5, Lonfernini-Santini b. Casadei-Samorè 6-0, 6-1. Nell’11 girone promosso il Ct Cesena B che ha vinto 2-1 sui campi del Tc Faenza: Tommaso Monti-Matteo Campana 6-0, 6-0, Riccardo Degli Angeli-Gianmaria Marchi 6-2, 7-5, Bellavista-Campana b. Pilati-Celli 6-4, 4-6, 10-7. Nell’altro match Suzanne Lenglen 2 B-Ct Cacciari B 0-3: Brando Tabanelli-Giovanni Thomas Jones 5-7, 6-2, 6-0, Matteo Bocedi-Aaron Cavallini 6-4, 6-3, Castiglione-Bocedi b. Cavallini-Fontanelli 4-6, 6-3, 10-3. Nel 12° girone disco verde per il Ten Sport di Pinarella che ha battuto 2-1 a Cattolica il Galimberti Tennis Team A: Lorenzo Kapros-Gianmaria Mussoni 6-2, 6-7, 7-5, Diego Gentile-Riccardo Arcangeli 6-0, 6-2, Arcangeli-Mussoni b. Gentile-Kapros 7-5, 6-4. Nell’altro match Sport Club Ozzano-Ct Cesenatico 1-2. Nel 13° girone il Ct Conselice chiude con una bella vittoria in trasferta per 2-1 sui campi del Tc Marfisa Ferrara.