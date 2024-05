Tennis Under 12, alla seconda fase il Ten Sport Center, Massa, Cesena A e B e il Casalboni A

RIMINI. Conclusa la seconda fase a gironi, scatta ora il tabellone regionale ad eliminazione diretta nel campionato Under 12 maschile. Nel 4° girone si qualifica il Ten Sport Center che nella 3° giornata ha battuto nettamente in casa 3-0 il Ct Cacciari grazie ai successi di Diego Gentile, Lorenzo Kapros e del doppio Kapros-Gentile. Nel 5° girone promossi Ct Massa e Ct Cesena. Nella 3° giornata: Ct Casalboni B-Ct Cesena A 0-3: Giacomo Balzani-Julian Macini 6-4, 7-5, Andrea Caminati-Edoardo Casadei 6-7, 6-3, 6-2, Bendandi-Piraccini b. Scarpellini-Macini 6-4, 6-2. Il Ct Massa si è imposto per 3-0 sul Tc “Luigi Laghi” di Forlimpopoli: Elia Naldi-Kevin Marvataj 6-0, 6-0, Samuele Chiarini-Riccardo Clarici 6-0, 6-0, Cadar-Teodorani b. Clarici-Marvataj 6-0, 6-1. Nel 7° girone disco verde per il Ct Casalboni A ed il CT Cesena B. Nella terza giornata: Tc Riccione A-Suzanne Lenglen Fusignano 3-0: Timofey Levchenko-Giulio Zama 7-6, 6-1, Leonardo Cenciarini-Samuele Orfeo 6-2, 6-4, Levchenko-Cenciarini b. Zama-Orfeo 2-6, 7-6, 10-7. Per il Ct Casalboni A successo per 3-0 sul Ct Cesena B: Leo Mazzarini-Andrea Bellavista 6-0, 6-0, Francesco Paganelli-Riccardo Degli Angeli 6-4, 6-3, Paganelli-Mazzarini b. Mancini-Marciano 6-2, 6-0.

Da domenica (ore 14.30) al via il tabellone regionale con queste sfide: Ct Zavaglia-Ct Bologna, Ct Massa-Ct Reggio, Ct Casalboni A-Tc Mirandola A, Ten Sport Center-Ct Cesena A, Tc Parma A-Ct Cesena B.