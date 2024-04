Tennis Under 10 misto: Villa Carpena B, Tc Riccione B, Tc Faenza C e Ct Casalboni A superano la prima fase regionale

Tennis Villa Carpena B, Tc Riccione B, Tc Faenza C e Ct Casalboni A superano la prima fase regionale a gironi del campionato Under 10 misto.

Nel 1° girone esce subito di scena il Ct Cacciari Imola sconfitto nella terza giornata della prima fase in trasferta dal Ct Castenaso A per 2-1. Nel 6° girone passano Tennis Villa Carpena B e Tc Riccione B. Nell’ultima giornata Tennis Villa Carpena B-Ct Casalboni B 3-0: Manuel Vacca-Leonardo Giovanardi 6-3, 6-4, Maily Bombardini-Gioia Manfroni 6-3, 6-4, Garoia-Vacca b. Mazzarini-Cortesi 6-2, 6-2. Ct Cesena B-Tc Riccione B 1-2: Rachele Gusella-Emma Curcio 6-4, 7-5, Lorenzo Vitale-Andrea Magnoni 6-2, 4-6, 10-8, Magnoni-Amadio b. Paolucci-Silvani 7-5, 3-6, 10-7. Nel 7° girone disco verde per Tc Faenza C e Ct Casalboni A. Domenica: Ct Cacciari B-Ct Massa 2-1: Francesco Gardenghi-Michele Leserri 6-0, 6-1, Bianca Maria Montalbini-Sofia Rebuzzi 6-1, 6-1, Gardenghi-Zaghini b. Montalbini-Leserri 6-2, 5-7, 10-4. Ct Casalboni A-Tc Faenza C 1-2: Romeo Mazzolini-Diego Lombardi 6-0, 6-2, Beatrice Benvenuti-Carlotta Cova 6-2, 6-2, Mazzolini-Cornacchia b. Mattone-Benzi 6-1, 6-3.