Tennis Under 10-12-14, tanti romagnoli in evidenza allo Junior Next Gen di Verona

VERONA. Sui campi del Tennis Pineta 2018 a Verona va in scena la tappa del circuito nazionale Junior Next Gen, riservata agli Under 10-12-14, maschile e femminile, di singolare e doppio. Nell’Under 10 femminile in campo Micol Foggia e Ginevra Baronciani. Tabellone Under 9, 1° turno: Micol Foggia-Beatrice Canonico 6-1, 6-0.

Nel tabellone finale Under 12 maschile brillano Gianmaria Mussoni, Alessandro Marcolini e Matteo Campana. 2° turno tabellone finale: Gianmaria Mussoni-Achille Maria Rigas 6-1, 6-0, Alessandro Marcolini-Lorenzo Domeniconi Ferramosca 6-4, 7-5, Matteo Campana-Gregorio Puccio 6-0, 7-5.

Nell’Under 12 femminile Anna Foschini è la n.2 del seeding. Nell’Under 14 femminile partono dal main-draw Agata Bravin, Diamante Campana, testa di serie n.6, e Sofia Foggia. 4° turno: Agata Bravin-Nika Beckova 7-5, 6-4, Sofia Foggia-Ginevra Valentini 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 maschile impegnati nel main-draw Lorenzo Kapros, Matteo Rosti, Leonardo Satta e Federico Sparagi. 3° turno: Riccardo Bonazzi-Lorenzo Kapros 6-2, 6-1.

4° turno: Matteo Rosti-Daniel Garau 6-1, 6-1, Nicolò Abbruzzese-Leonardo Satta 6-3, 6-0, Pietro Trettene-Federico Sparagi 7-5, 6-3, Riccardo Perego-Mattia Vincenzi 6-4, 6-2.