Tennis Under 10-12-14, romagnoli avanti tutta allo Junior Next Gen di Verona

Tennis
Diamante Campana in azione al Circolo Colle degli Dei
VERONA. Sui campi del Tennis Pineta 2018 a Verona va in scena la tappa del circuito nazionale Junior Next Gen, riservata agli Under 10-12-14, maschile e femminile, di singolare e doppio. Nell’Under 10 femminile in campo Micol Foggia e Ginevra Baronciani. Ottavi: Micol Foggia-Anna Festini Battiferro 6-0, 6-1.

Nel tabellone finale Under 12 maschile avanza Diego Gentile. 3° turno tabellone finale: Hugo Lagerlof-Gianmaria Mussoni 6-1, 6-1, Diego Gentile-Alessandro Marcolini 7-6 (5), 6-1, Adalberto Bergozza-Matteo Campana 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 femminile Anna Foschini è la n.2 del seeding. Nell’Under 14 femminile conquistano i quarti Diamante Campana, testa di serie n.6, e Sofia Foggia. Ottavi: Sofia Foggia-Margherita Beozzo (n.7) 6-0, 6-3, Diamante Campana-Laura Toschi 6-2, 6-1, Viola Sgarbossa (n.5)-Agata Bravin 7-5, 6-2.

Nell’Under 14 maschile esce di scena al 5° turno Matteo Rosti.

5° turno: Leonardo Romano (n.9)-Matteo Rosti 6-1, 6-2.

Un’altra tappa del circuito Junior Next Gen Italia è in corso al Tc Perugia. Nel tabellone finale Under 10 femminile, quarti per Noemi Gallina che ha battuto 6-0, 6-0 Olivia Caneschi, Emma Mattone (Ct Casalboni) ed Amelia Valentini (San Marino Tennis Club). Ottavi: Dorotea Dal Torrione-Beatrice Benvenuti 6-4, 2-6, 10-5, Emma Mattone-Camilla Benvenuti 6-1, 6-2, Amelia Valentini-Elisabetta Lutgarda Parlani 6-1, 6-1.

Nell’Under 10 maschile esce all’esordio Nicolò Pazzaglini. 2° turno: Jaime Brotons Perconti-Pazzaglini 4-6, 6-4, 13-11.

Nel main-draw del tabellone Under 12 maschile Tommaso Pilati è il n.9 ed al 2° turno ha superato 4-6, 6-1, 10-5 Andrea Gamboni, nel femminile è impegnata Cecilia Rondinelli che al 3° turno ha ceduto 6-3, 6-4 a Maria Vittoria Casini. Nell’Under 14 femminile Rachele Franchini è la n.8 ed al 3° turno è stata battuta 6-3, 6-4 da Martina Ratti.

Nell’Under 14 maschile quarti per Pietro Tombari (n.4) che negli ottavi si è imposto per 6-4, 6-0 su Lorenzo Cenci.

