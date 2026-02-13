Tennis, Ubalducci, Arcangeli, Rossi avanti a Riccione

Franco Ubalducci (Ct Cerri Cattolica), Christian Pesaresi (Tennis Senigallia), Pietro Federico Arcangeli (360 Sport Morciano) e Fabrizio Rossi (San Marino Tennis Club) superano il 4° turno del torneo di 4° categoria organizzato dal Tc Riccione. Terzo turno: Fabio Travaglini (4.2)-Jacopo Bozzi (4.2) 6-0, 6-0, Andrea Mordenti (Nc)-Mario Nannucci (4.2) 7-5, 6-1, Tommaso Turchi (Nc)-Pietro Fabbri (4.3) 6-3, 6-2, Adelmo Mazzetti (4.3)-Lorenzo Scarpellini (4.3) 6-7 (3), 6-2, 10-4, Luca Gianessi (4.4)-Francesco Palmieri (4.5) 7-5, 3-6, 10-2, Enrico Maiola (4.2)-Danilo D’Altri (4.2) 6-4, 6-2, Matteo Borghetti (4.4)-Loris Volpinari (4.2) 6-4, 6-0, Simone Renzi (4.3)-Claudio Santoni (4.3) 6-4, 7-5, Matteo Zanotti (4.5)-Marco Fuschillo (4.4) 6-0, 6-4, Paolo Zurro (4.2)-Cristian Barasa (4.2) 3-6, 7-6 (7), 10-8, Matteo De Angeli (4.2)-Mirko Zaffini (4.4) 6-0, 6-1.
Quarto turno: Franco Ubalducci (4.2)-Pietro Sodani (4.4) 6-0, 6-4, Christian Pesaresi (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-4, 6-4, Pietro Federico Arcangeli (4.5)-Vittorio Patrignani (4.2) 7-6 (5), 7-5, Fabrizio Rossi (4.3)-Cory Catena (4.2) 6-4, 5-7, 10-5,