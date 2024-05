Tennis, tutti i vincitori della Coppa delle Viole

Si è conclusa una classicissima del tennis giovanile italiano, la Coppa delle Viole al Ct Zavaglia di Ravenna. Nell’Under 10 maschile successo di Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) in finale su Filippo Bregoli (La Meridiana) 2-6, 6-1, 10-8. Nell’Under 12 femminile sul gradino più alto sale Ilinka Cilibic del Ct Massa che in finale ha battuto 7-5, 6-1 Martina Ruggeri della Coopesaro Tennis. Nell’Under 12 maschile vittoria di Gabriele De Vita che ha battuto Leonardo Satta nel derby del Ct Zavaglia 6-3, 4-6, 10-8. Il torneo Under 14 maschile ha visto il successo di Riccardo Bogdan Pastrav (Ct Bologna) in finale su Diego Tarlazzi (Tc Faenza) con un doppio 6-4. Nell’Under 16 femminile Sara Aber, beniamina di casa, ha piegato Nicole Ballotta (Virtus Bologna) 6-3, 6-1.