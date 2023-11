Tennis, tutti i vincitori del Master Provinciale Joma Tour al Carpena / GALLERY

FORLI’. Da venerdì a domenica il Tennis Villa Carpena ha ospitato il Master Provinciale Joma Tour giovanile Under 10-12-14. In campo i migliori otto della stagione per categoria.

Nell’Under 10 femminile si è imposta Alice Balducci (Ct Gambettola) che ha sconfitto in finale Petra Salvi (Tennis Modena) per 6-3, 6-4. Quarti: Alice Balducci (n.1)-Serena Sirbu (n.8) 7-6, 7-5, Petra Salvi (n.3)-Elisabetta Pastore (n.6) 6-0, 6-1. Semifinali anche per Sofia Sanchi (n.7). Semifinali: Balducci-Cecilia Rondinelli (n.5) 6-3, 6-4, Salvi-Sanchi 6-2, 6-0.

Nell’Under 10 maschile successo di Alessandro Teodorani (Ct Massa) in finale su Diego Gentile (Ten Sport Center Pinarella) per 7-5, 4-6, 10-8. Quarti: Alessandro Teodorani (n.1)-Gabriele De Vita (n.8) 6-1, 6-4, Tommaso Pilati (n.5)-Alessio Pinti (n.4) 6-4, 5-7, 10-6. Semifinali anche per Tommaso Monti (n.6) e Diego Gentile (n.2).

Semifinali: Teodorani-Pilati 6-3, 6-4, Gentile-Monti 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 femminile successo di Eliza Andra Deaconu (Max Tennis Time Bologna) in finale su Marta Gazzetti per 6-4, 6-4. Quarti: Eliza Andra Deaconu (n.5)-Anna Sofia Ferrari (n.4) 6-1, 6-1, Eva Raimondi (n.3)-Lorena Ipate (n.6) 5-7, 6-2, 10-7, Marta Gazzetti (n.7)-Gaia Migliorini (n.2) 6-3, 6-4. Semifinali anche per Jana Savolt (n.1). Semifinali: Deaconu-Savolt 6-1, 6-0, Gazzetti-Raimondi 6-1, 6-3.

Nel tabellone Under 12 maschile si è imposto Diego Tarlazzi (Tc Faenza) in finale su Nicolas Diazzi per 6-2, 6-1. Quarti: Antonio Simone Stipo (n.8)-Riccardo Briganti (n.1) 2-6, 6-1, 12-10, Nicolas Diazzi (n.5)-Marco Menichetti (n.4) 6-3, 3-6, 10-8, Mattia Vincenzi (n.6)-Alessandro Casanova (n.3) 6-3, 6-3, Diego Tarlazzi (n.2)-Giacomo Guerrini (n.7) 6-0, 6-1. Semifinali: Diazzi-Stipo 4-6, 6-4, 10-5, Tarlazzi-Vincenzi 6-1, 6-0.

Nell’Under 14 maschile sale sul gradino più alto Andrea Cogo (Cus Ferrara) che ha battuto in finale Sebastiano Mantovani. Quarti: Daniele Longo (n.8)-Gianfilippo Falconi (n.1) 6-1, 1-0 e ritiro, Sebastiano Mantovani (n.4)-Mattia Occhiali (n.5) 7-5, 6-3, Andrea Cogo (n.3)-Tommaso Mengoli (n.6) 6-1, 6-2, Gianmaria Brunetti (n.7)-Domenico Di Stefano (n.2) 6-0, 6-1. Semifinali: Mantovani-Longo 3-6, 6-4, 10-6, Cogo-Brunetti 6-0, 6-4.

Nell’Under 14 femminile bel successo della riminese Vittoria Muratori. La portacolori del Tc Riccione ha battuto in finale per 6-4, 7-5 Gaia Arada. Quarti: Maria Luce Ossani (n.1)-Adele Baldazza (n.8) 6-1, 6-0, Vittoria Muratori (n.4)-Asya Irena Grande (n.5) 6-1, 6-1, Gaia Arada (n.3)-Gioia Angeli (n.6) 6-3, 7-5, Ludovica Altini (n.2)-Sofia Mezzetti (n.7) 6-2, 6-1. Semifinali: Muratori-Ossani 6-1, 6-7, 10-6, Arada-Altini 6-4, 3-6, 10-8.

Il giudice di gara è stato Giovanni Pacchioni, direttore di gara Alberto Casadei.