Tennis, tutti i vincitori al trofeo Golfetta / GALLERY

Terminato il trofeo Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour al Ct Rimini. Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Gaggi (Ct Cicconetti) in finale su Leonardo Oligeri (Ct Casalboni) 6-4, 6-4. Semifinali: Gaggi-Fabbri 6-0, 6-3, Oligeri-Ricciardelli 6-2, 6-2.Nell’Under 10 femminile Emma Mattone (Ct Casalboni) ha battuto in finale 6-3, 6-0 Amelia Valentini (San Marino Tennis Club). Semifinali: Mattone-Testa 6-0, 6-0, Valentini-Baronciani 6-0, 6-0.Nell’Under 12 femminile finale tra Elisabetta Pastore (Tc Riccione) e Giulia Natali (Ct Rimini) che si è imposta 7-6, 6-4. Semifinali: Pastore (n.1)-Nicole Colonna 6-3, 6-2, Natali-Asia Montanari 6-0, 6-1.Nell’Under 12 maschile sale sul gradino più alto Gioele Romboli (Tc Valmarecchia) che ha battuto Riccardo Degli Angeli (Ct Cesena) 6-7, 6-3, 10-5. Semifinali: Romboli-Barchi 5-7, 7-6, 10-2, Degli Angeli-Samorè 6-2, 6-3.Nell’Under 14 femminile il match-clou vedeva di fronte Federica Foschi (Virtus Bologna) e Alice Balducci (Ct Cesena) vittoriosa 6-2, 6-3. Semifinali: Federica Foschi (n.1)-Greta Amaducci 6-2, 7-6, Alice Balducci (n.2)-Virginia Arduini 6-2, 6-0.Nell’Under 14 maschile vittoria di Nicolas Conti (Ct Fano) in finale su Leonardo Cenciarini (Tc Riccione) 6-2, 6-4. Semifinali: Cenciarini-Zanzini 6-0, 6-1.