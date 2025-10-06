Tennis, tutti i vincitori al Ten Sport Center / GALLERY

Protagonista del week-end al Ten Sport Center il torneo di doppio maschile e femminile Under 12-14 con la formula Rodeo. Nell’Under 14 femminile vittoria della coppia formata da Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) e Angelica Bonetti (Tennix), testa di serie n.1, in finale su Anita Amadio ed Eva Raimondi del Tc Riccione (n.2) per 1-4, 5-3, 7-4.

Vittoria di due giocatori di casa nell’Under 14 maschile: sul gradino più alto del podio salgono infatti Matteo Rosti e Diego Gentile (n.1) che hanno sconfitto in semifinale Maldini-Satta per 4-0, 4-1 ed in finale la coppia formata da Pietro Reggiani (Tennis Villa Carpena) e Marco Menichetti (Tc Faenza), n.3 del seeding, per 4-0, 4-2.

Nell’Under 12 maschile successo della coppia formata da Alex Sciutti e Davide Bonazza (n.2) che ha battuto in semifinale 4-2, 4-0 Celli-Montuschi ed in finale per 4-5, 5-3, 7-4 il tandem formato da Tommaso Cavassi e Tommaso Migliorini (n.1).