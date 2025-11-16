Tennis, tutti i vincitori a Riccione / GALLERY

Il Tc Riccione ha ospitato il torneo giovanile di doppio per Under 10-12-14, maschile e femminile, di doppio. Nell’Under 12 maschile successo della coppia formata da Tommaso Cavassi ed Enea Corazza (n.1) che in finale hanno superato Alex Sciutti-Francesco Canestrari (n.2) 4-2, 4-0. Semifinali: Sciutti-Canestrari b. Mattioli-Pesaresi (n.3) 4-2, 4-0, Cavassi-Corazza b. Saccani-Granone 4-1, 4-0.

Nell’Under 10 femminile vittoria del tandem formato da Emma Mattone e Amelia Valentini in finale su Lucilla Zammarchi-Giulia Paladini per 4-0, 4-0. Semifinali: Mattone-Valentini b. Bindella-Liera 4-1, 4-0, Zammarchi-Paladini b. Samoila-Capellini 1-4, 4-2, 7-3.

Nell’Under 10 maschile la finale ha visto il successo della coppia ravennate formata da Leonardo Castori e Jacopo Tazzari su Liam Lanzoni-Tommaso Drei per 4-2, 4-1. Semifinali: Castori-Tazzari b. Gaggi-Fabbri 4-2, 5-3, Lanzoni-Drei b. Eviani-Fiorani 5-3, 4-2.

Nell’Under 14 femminile si è disputato un girone vinto da Ioana Bala-Virginia Arduini, al 2° posto Greta Amaducci e Anna Parmeggiani.

Nell’Under 14 maschile finale tra Ludovico Zammarchi-Alessandra Casanova (n.1) e Davide Capodagli-Pietro Tombari (n.2). Hanno vinto Capodagli-Tombari per 4-2, 2-4, 11-9. Semifinali: Capodagli-Tombari b. Maldini-Sparagi 4-0, 4-1, Zammarchi-Casanova b. Levchenko-Vincenzi 4-1, 5-3.