Tennis, tutti i vincitori a Riccione / GALLERY

Da venerdì a domenica il Tc Riccione ha ospitato il torneo Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 10 femminile successo di Noemi Gallina (Villa Carpena) che ha battuto in semifinale Alice Fabbri 4-2, 4-0 e in finale Amelia Valentini (San Marino Tennis Club) per 5-4, 4-0. Semifinale: Valentini-Camilla Testa 4-2, 5-3.

Vittoria sui campi di casa per Gianmarco Diana nell’Under 10 maschile. Il portacolori del Tc Riccione ha superato in semifinale Tommaso Ajello per ritiro e in finale Nicolò Pazzaglini nel derby riccionese 4-2, 5-4. Semifinale: Pazzaglini-Christian Gatti 4-0, 4-0.

Nell’Under 12 femminile si è giocato un girone all’italiana che ha visto prevalere Waleska Lusini (Tc Riccione) su Anna Maria Magnani (Misano Sporting Club). Nell’Under 12 maschile successo di Alex Sciutti. Il portacolori del San Marino Tennis Club, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Achille Amadio 4-1, 4-2 e in finale Diego Barchi (n.2) del Ct Cicconetti 4-0, 5-3. Semifinale: Barchi-Andrea Magnoni (n.3) 4-1, 4-1.