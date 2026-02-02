Tennis, tutti i vincitori a Pinarella / GALLERY

Da venerdì a domenica è andato in scena il torneo Under 14 e 16 al Ten Sport Center con la formula Rodeo. Nell’Under 14 maschile finale tutta targata Ten Sport Center con Diego Gentile che batte Tommaso Cavassi 4-2, 5-3. Semifinali: Diego Gentile-Alessandro Marcolini 4-0, 4-2, Tommaso Cavassi-Tommaso Migliorini 4-1, 4-5, 8-6.
Nell’Under 14 femminile successo di Giulia Scheda. La portacolori del Ct Cacciari ha battuto in finale per 4-2, 2-4, 7-4 Alessia Cohut (Vignola). Semifinali: Giulia Scheda-Lavinia De Franco 4-2, 2-4, 7-3, Alessia Cohut-Sol Francini 4-0, 4-5, 7-4.
Nell’Under 16 femminile il match-clou ha visto di fronte Alessia Svalduz (Sporting Life Center) ed Eva Raimondi (Tc Riccione) che si è imposta 5-3, 4-1. Semifinali: Alessia Svalduz-Agata Bravin 4-1, 4-2, Eva Raimondi-Eileen Magnani 4-2, 4-0.
Nell’Under 16 maschile vittoria di Federico Sparagi (Ct Zavaglia) che ha superato in finale Samuel Cavallini (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) 2-4, 5-3, 7-4. Semifinali: Samuel Cavallini-Emanuele Battistini 4-2, 4-1, Federico Sparagi-Alessandro Bisi 4-2, 4-0.