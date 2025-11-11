Tennis, tutti i vincitori a Pinarella

Da venerdì si gioca al Ten Sport Center il torneo giovanile Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 10 femminile successo di Alissa Capellini. La portacolori del Ct Zavaglia ha battuto in semifinale Alice Fabbri 2-4, 4-0, 7-2 e in finale Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione) per 0-4, 4-1, 7-3. Semifinali: Samoila-Emma Villani 4-0, 4-2.

Nell’Under 10 maschile finale tra Mattia Zammarchi (Ct Cesena) e Leonardo Castori (Tennix Training Center) che si è imposto 4-0, 4-2. Semifinali: Zammarchi-Riccardo Monti 4-1, 4-0, Castori-Leopoldo Scarpa 4-0, 4-0.

Nell’Under 12 femminile le semifinali sono state: Noemi Caligari (n.1)-Yilin Sun, 4-1, 4-2, Giorgia Rombi-Greta Bonaventura (n.2) 5-3, 4-1. In finale successo di Giorgia Rombi (Tc Faenza) per 4-2, 0-4, 8-6 su Noemi Caligari (Ct Cesena).

Nell’Under 12 maschile successo di Tommaso Cavassi che ha battuto Lorenzo Marcuz 4-1, 4-0. Semifinali: Marcuz-Diego Barchi 4-0, 4-1, Cavassi-Alessandro Marzocchi 4-2, 5-3.