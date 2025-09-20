Tennis, tutti i vincitori a Fusignano / GALLERY

Si è concluso sui campi del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano il torneo Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile successo di Francesco Minguzzi (Tc Faenza) in finale su Leonardo Gaudenzi (Ct Massa) per 6-0, 6-0. Semifinali: Francesco Minguzzi-Edoardo Garoia 7-5, 6-2, Leonardo Gaudenzi-Tommaso Trioschi 6-3, 7-6. Nell’Under 10 femminile si è imposta Sofia Alessia Badea (Ct Massa) su Anita Severi Bargellesi (JB Sport) 6-1, 6-2. Semifinali: Sofia Alessia Badea-Giulia Rizzioli 6-2, 6-1, Anita Severi Bargellesi-Vittoria Korneva 1-6, 7-6, 10-6.

Nell’Under 12 maschile finale tra due giocatori del Tc Faenza, con vittoria di Stefano Scotto Di Gregorio su Federico Montuschi 6-2, 6-2. Semifinali: Federico Montuschi (n.2)-Riccardo Cricca (n.3) 6-3, 6-4, Stefano Scotto Di Gregorio (4.1, n.1)-Mattia Costa (n.4) 6-1, 6-2.