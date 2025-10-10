Tennis, tutti i tornei del week-end

Da domani a domenica va in scena il torneo di 3° categoria organizzato dal Tc Imola, giunto alla settima edizione. Sono 40 i giocatori al via, il seeding vede come favoriti i 3.1 Giovanni Cillo, Alessandro Orlandini, Giulio Margheri, Gabriele Mandrioli e i 3.2 Lorenzo Neri e Giovanni Neri.

Sui campi del Russi Sporting Club va in scena, da domani a domenica, il torneo giovanile, il Rodeo Weekend Under 12. Sono 20 i giocatori al via nei due tabelloni in programma. Nel maschile n.1 Federico Montuschi, n.2 Matteo Rinuncini, n.3 Michele Catalano, nel femminile guidano le fila Anna Santi e Asia Caputo.

Sui campi del Tc Riccione va in scena, da domani a domenica il torneo di 3° categoria femminile con la formula Rodeo. Sono 20 le giocatrici al via, le favorite del seeding sono le 3.3 Eva Raimondi, Ioana Bala e Giulia Nobili, a seguire le 3.4 Samantha Casadei, Nicole Aldini, Isabella Lama, Maria Francesca Tiranti e Giuliana Brunetti.