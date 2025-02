Tennis, tutti i risultati delle prequalificazioni Ibi di Quarta categoria al Villa Carpena e al Ct Rimini

FORLI’. E’ partito sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo nazionale di prequalificazione Ibi di 4° categoria per il Master finale che si svolgerà al Foro Italico in concomitanza con gli Internazionali d’Italia. Sono in programma quattro tabelloni, i singolari maschile e femminile, e i doppi fino al 9 marzo. Notevole la partecipazione, ben 113 giocatori in singolare, e 23 coppie. Nel singolare maschile (100 iscritti) si parte con il tabellone Nc, a seguire quello finale con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Matteo Rossi, Andrea Stoppa, Cristian Barasa, Pietro Maltoni, Davide Fagioli, Christian Giacalone, Andrea Pacchioni, Luca Baraghini, Enrico Rossi, Luca Di Giovanni, Daniele Bravi, Francesco Maestri, Roberto Casadei, Matteo Arfellini, Davide Sgarzi e Nicola Vacca.

Tabellone Nc, 1° turno: Filippo Caspoli-Sergio Martelli 6-3, 6-2. Turno di qualificazione: Giulio Casadei-Mirko Ravaglia 6-0, 6-2, Federico Astore-Luca Bellucci 6-2, 6-0, Alessandro Nanni-Filippo Gatta 6-4, 6-2, Stefano Caspoli-Enrico Amadori 5-0 e ritiro, Marco Samorè-Giulio Macori 6-3, 6-4, Massimo Sabattini-Andrea Bertaccini 6-2, 6-2, Matteo Cavina-Marco Perfetti 4-6, 6-0, 10-3, Marco Assorti-Nicolò Maniscalco 6-0, 6-2, Alessandro Nicosia-Filippo Morigi 6-3, 6-1, Antonio Russo-Fabio Argnani 6-3, 6-4.

Nel singolare femminile (13 iscritte) tabellone unico con le teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Emma Ceccarelli e Chiara Sbrighi.

1° turno: Maddalena Arfelli (Nc)-Maria Celeste Giovannini (Nc) 6-0, 6-1.

Nel doppio maschile al via 20 coppie: n.1 Rossi-Baraghini, n.2 Maltoni-Fagioli, n.3 Terranova-Tavani, n.4 Zattini-Vacca, n.5 Giacomo e Fabrizio Romagnoli, n.6 Costanzo-Allegra, n.7 Gaddo e Redo Camporesi, n.8 Casadei-Barbieri.

1° turno: Federico e Dario Camporesi b. Agnoletti-Godoli 6-1, 6-1, Fiumana-Morigi b. Zadra-Nanni 7-5, 6-2.

Nel doppio femminile le n.1 sono Salvi-Fabbri.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.

RIMINI. Avanza il torneo di prequalificazione Ibi 2025 provinciale Bnl di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini. E’ una tappa che porta i protagonisti alla fase finale a Roma in concomitanza con gli Internazionali Bnl. I primi a conquistare gli ottavi sono stati Marino Masi ed Andrea Bonetti, seguiti da Alessandro Ciacci, Marco Corbelli e Gianfilippo De Palma.

Tabellone finale, 5° turno: Alberto Montagna (4.2)-Giacomo Mainardi (4.2) 6-4, 6-2, Maurizio Bologna (4.2)-Davide Pianini (4.4) 6-2, 6-2, Andrea Lombardini (4.2)-Elia Crivelli (4.4) 6-0, 6-3, Marco Faoro (Nc)-Luca Violini (4.2) 6-0, 6-1, Alessandro De Luca (4.2)-Elia Galli (4.2) 7-6, 4-6, 11-9, Massimo Vannoni (4.2)-Alessandro Giannini (4.3) 6-3, 6-1, Andrea Filanti (4.5)-Federico Guerra (4.2) 6-1, 6-2, Simone Cicognani (4.2)-Fabrizio Rossi (4.2) 7-5, 3-6, 10-8.

6° turno: Marino Masi (4.1, n.5)-Lorenzo Scarpellini (4.2) 6-4, 6-1, Andrea Bonetti (4.1)-Antonio Marmolaro (4.1) 6-4, 2-6, 10-2, Alessandro Ciacci (4.2)-Marco Benassi (4.2) 6-.3, 6-2, Marco Corbelli (4.1)-Lorenzo Bernardini (4.1) 6-1, 6-2, Gianfilippo De Palma (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.2) 6-4, 6-2.

Il tabellone di doppio vede al via otto tandem, con queste teste di serie, nell’ordine Pierini-Palumbo e Mazza-Adriano Amadio.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Carla Lancedelli.