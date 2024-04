Tennis, tutti i risultati delle Prequalificazioni femminili Bnl al Villa Carpena

Entrano nel vivo sui campi del Tennis Villa Carpena le Prequalificazioni femminili agli Internazionali Bnl d’Italia che terranno banco fino al 20 aprile. Una manifestazione dotata nel complesso di 10.000 euro di montepremi che in realtà ne comprende quattro, il tabellone principale femminile che vede al via ben 138 giocatrici, il doppio con 24 coppie, il 4° femminile con 10 giocatrici al via ed il doppio di 4° con sette copie. Subito in bella evidenza nella seconda sezione Stella e Gloria Cassini della Galimberti Tennis Academy, Clara Sansoni che gioca sui campi di casa, Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) e Sandy Mamini (Tc Faenza).

1° turno seconda sezione: Beatrice Bruni Lotti (2.8)-Camilla Mizzi (2.8) 4-6, 6-4, 3-0 e ritiro, Agnese Stagni (2.8)-Alice Stella (3.2) 6-0, 6-1, Sofia Regina (3.1)-Guia Solari (2.8) 6-4, 6-2.

2° turno: Ginevra Mosi (2.8)-Emanuela D’Alba (3.1) 3-1 e ritiro, Alena Pernice Urso (2.8)-Carolina Bondi (3.3) 6-1, 6-1, Stella Cassini (2.8)-Maria Vittoria Ranieri (3.1) 6-2, 6-1, Viola Cioffi (3.1)-Aurora Fabbri (2.8) 6-0, 6-3, Sandy Mamini (2.8)-Maria Luce Ossani (3.3) 6-3, 6-1, Nicole Benedetti (2.8)-Gaia Donati (2.8) 7-5, 6-2, Camilla Fabbri (2.8)-Sofia Vescovi (2.8) 6-0, 6-1, Gloria Cassini (2.8)-Elena Foglietti (2.8) 4-6, 6-3, 6-2, Viola Becchio (2.8)-Crystal Aratari (2.8) 4-6, 6-3, 6-2, Clara Sansoni (2.8)-Sofia Motti (2.8) 7-5, 4-6, 7-5, Viola Cossari (2.7)-Alessia Del Monte (2.7) 6-2, 6-2.

Nel tabellone a conclusione di 4° teste di serie nell’ordine alle 4.1 Aurora Baldassarri, Federica Luppi, Victoria Genitoni ed Arianna Rosi. 1° turno: Giorgia Ghelli (4.2)-Nicole Di Marco (4.2) 6-1, 4-6, 10-8. Quarti: Arianna Rosi (4.1, n.4)-Barbara Boiocchi (4.1) 4-6, 6-1, 10-7, Asja Lucchini (4.1)-Victoria Genitoni (4.1, n.3) 6-4, 6-3, Federica Luppi (4.1 n.2)-Giada Cassi (4.1) 6-1, 6-1.

Nel doppio di 4° n.1 Tossani-Salino, n.2 Corradini-Zini, n.3 Mezzetti-Nobili. Il giudice di gara è Catia Spotti, direttore di gara Alberto Casadei. Doppio, quarti: Salvi-Fabbri b. Montanari-Prisco 6-1, 6-1, Righi-Lodi b. Mezzetti-Nobili (n.3) 6-3, 6-2.

Bnl Jesi. In corso all’Mta di Jesi la tappa di prequalificazioni Bnl femminile per gli Internazionali d’Italia (8.000 euro di montepremi). Escono di scena al 4° turno Talita Giardi, Anita Picchi e Giulia Tozzola. Nel 4° turno: Micol Salvadori (2.5)-Anita Picchi (2.5) 6-3, 6-3, Nicole Iosio (2.5, n.10)-Talita Giardi (2.7) 6-2, 6-4.