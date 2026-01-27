Tennis, tutti i risultati dell’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14 al Forum Forlì

FORLI’. Prosegue a ritmo sostenuto sui campi del Forum Tennis Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nel complesso gli iscritti sono ben 264, suddivisi in sei tabelloni, per questa grande rassegna nazionale che si concluderà con le finali l’8 febbraio.

Under 10 maschile, primo tabellone Under 9: Edoardo Alessi-Nicolò Eviani 6-2, 2-6, 10-6, Alvise Scarpa-Thiago Prati 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Mattia Fabiani-Elia Pavolucci 6-4, 7-5.

Nell’Under 12 maschile avanzano nel secondo tabellone Mattia Sena, Gianmarco Diana, Gianmarco Abbruzzese e Nicolò Pazzaglini.

Turno di qualificazione: Mattia Gaggi-Leonardo Castori 6-3, 6-0. Si qualifica anche Giacomo Barbieri.

Secondo tabellone, 1° turno: Gianmarco Diana-Michele Zanetti 6-0, 6-0, Gianmarco Abbruzzese-Nicola Tassinari 6-0, 6-0.

2° turno: Nicolò Pazzaglini-Elia Ymeraj 6-4, 6-0, Mattia Sena-Giacomo Tassinari 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 femminile, primo tabellone, turno di qualificazione: Beatrice Benvenuti-Maya Puscas 6-1, 6-1, Anna Ferrari-Alessia Sofia Badea 6-3, 6-2, Emma Mattone-Noemi Gallina 3-6, 7-6 (5), 10-7.

Nell’Under 14 maschile (93 iscritti) 1° turno del secondo tabellone: Andrea Malagoli-Simone Di Presa 6-2, 2-6, 10-7, Gabriele Di Pede-Alessandro Morigi 7-6 (3), 6-2, Francesco Di Tante-Leonardo Vallini 6-2, 6-4.

2° turno: Gianmaria Mancini-Lorenzo Aloisi 2-6, 6-2, 10-5, Lorenzo Nannoni-Pietro Rovinelli 6-3, 6-2, Tommaso Mazzotti-Riccardo Paglionico 3-6, 6-3, 10-6, Alessandro Marzocchi-Manuel Celli 6-4, 6-4, Lorenzo Casadei-Filippo Drudi 6-0, 6-0, Diego Barchi-Nicolò Orazi 6-1, 6-2, Riccardo Granone-Gian Maria Milo Ramonda 6-2, 6-0.

Nell’Under 14 femminile turno di qualificazione: Sara Silenzi-Ishita Mathew 6-1, 6-2. Secondo tabellone, 2° turno: Asia Caputo-Emma Morelli 6-0, 6-4, Emma Lamieri-Amelia Cavicchio 6-3, 6-2, Bianca Rasi-Anna Maria Magnani 7-5, 7-5.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.