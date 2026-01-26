Tennis, tutti i risultati del torneo Under al Forum

Raffica di incontri sui campi del Forum Tennis Forlì per l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.
Under 10 maschile, primo tabellone Under 9: Edoardo Alessi-Nicolò Eviani 6-2, 2-6, 10-6, Elia Pavolucci-Tommaso Fermi 6-4, 4-6, 10-7, Mattia Fabiani-Gianmaria Ghirelli 6-2, 6-0.
Under 12 maschile,. primo turno: Mattia Gaggi-Matteo Silvani 6-1, 7-5, Leonardo Castori-Mattia Pambianco 6-1, 6-2. Turno di qualificazione: Mattia Sena-Ludovico Litta Dentoni 7-5, 6-1, Gianmarco Diana-Alessio Morozzi 6-1, 6-2, Nicolò Pazzaglini-Alessandro Frezza 6-2, 6-2, Gianmarco Abbruzzese-Edoardo Garoia 6-1, 7-6 (5).
Under 12 femminile, primo turno: Beatrice Benvenuti-Isotta Barberini 6-3, 6-2, Anna Ferrari-Martina Pinti 6-2, 6-3, Alessia Sofia Badea-Beatrice Mazzotti 6-1, 6-0, Emma Mattone-Ginevra Baronciani 6-1, 6-2, Noemi Gallina-Amelia Valentini 6-3, 7-5.
Under 14 maschile, primo turno del secondo tabellone: Andrea Malagoli-Simone Di Presa 6-2, 2-6, 10-7, Lorenzo Casadei-Enea Giulio Barraco 6-2, 2-6, 10-7, Gabriele Di Pede-Alessandro Morigi 7-6 (3), 6-2, Nicolò Orazi-Federico Ballerini 6-4, 7-5, Gian Maria Milo Ramonda-Mattia Padovan 3-6, 6-3, 10-4, Riccardo Granone-Stefano Fornari 6-1, 6-2. Secondo turno: Gianmaria Mancini-Lorenzo Aloisi 2-6, 6-2, 10-5, Lorenzo Nannoni-Pietro Rovinelli 6-3, 6-2, Tommaso Mazzotti-Riccardo Paglionico 3-6, 6-3, 10-6, Alessandro Marzocchi-Manuel Celli 6-4, 6-4.
Under 14 femminile, secondo tabellone, secondo turno: Asia Caputo-Emma Morelli 6-0, 6-4, Emma Lamieri-Amelia Cavicchio 6-3, 6-2, Bianca Rasi-Anna Maria Magnani 7-5, 7-5.