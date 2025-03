Tennis, tutti i risultati del Terza di Sarsina e dei Quarta al Ten Sport Center e al Cacciari

SARSINA. Avanza il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) organizzato dalla Polisportiva Il Circolo di Sarsina. Brillano Matteo Segreti e Vasilii Volokhovskii.

Tabellone di 4°, 2° turno: Francesco Peruzzi (4.4)-Marco Magrini (4.4) 1-6, 6-2, 10-5, Alessandro Zamagni (4.3)-Gianluca Madeddu (Nc) 6-1, 6-1, Andrea Palai (4.3)-Luca Boninsegni (4.5) 6-1, 6-2, Vasilii Volokhovskii (4.3)-Massimo Santi (4.5) 7-5, 6-2.

3° turno: Mattia Sirilli (4.2)-Mariusz Borowski (4.4) 6-2, 6-1, Matteo Segreti (4.5)-Lorenzo Pistocchi (4.3) 6-3, 6-2.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

PINARELLA. Il Ten Sport Center di Pinarella sta ospitando le prequalificazioni provinciali Ibi di 4° categoria, maschili e femminili, in vista della fase finale in programma al Foro Italico in contemporanea agli Internazionali d’Italia. Dopo Riccardo Greci si qualificano per le semifinali anche Alessandro Di Vittorio, Gabriele Minichini Cagnin e Fabrizio Drei.

Quarti: Alessandro Di Vittorio (4.2)-Giuseppe Falconi (4.1, n.4) 6-0, 6-2, Gabriele Minichini Cagnin (4.2)-Stefano Rossi (4.1, n.3) 6-7, 7-5, 10-7, Fabrizio Drei (4.1, n.2)-Pietro Martines (4.2) 6-2, 7-5.

Riccardo Greci (4.2), allievo della Ravenna Tennis Academy, è stato il primo semifinalista per il forfait del suo avversario.

Nel doppio le teste di serie sono andate nell’ordine a Vinetti-Bernardi e Naldoni-Nostri

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.

IMOLA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola il torneo provinciale di prequalificazione Ibi di 4° categoria femminile. Conquistano i quarti Marina Cerri (Sport Club Ozzano) e Martina Cavicchi (Nettuno Tennis Club).

Tabellone finale, 4° turno: Francesca Tondi (4.2, n.9)-Ludovica Monferini Morini (4.4) 6-1, 6-1, Camilla Speranza (4.2, n.8)-Tatiana Scoccianti (4.4) 6-4, 6-2, Francesca Dal Pozzo (4.4)-Rebecca Chirivino (4.3) 5-7, 6-3, 11-9, Roberta Resta (4.4)-Silvia Di Pietro (4.3) 6-0, 6-0. Ottavi: Martina Cavicchi (4.1, n.4)-Martina Breviglieri (4.3) 6-1, 6-1, Marina Cerri (4.1, n.5)-Giorgia Simonetti (4.3) 6-1, 7-6 (5),

Sorteggiato anche il tabellone del doppio, che vede in campo otto coppie con queste teste di serie, nell’ordine Speranza-Cerri ed Albertazzi-Morini Monferini.

Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.