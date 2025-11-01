Tennis, tutti i risultati del Terza al Ten Sport Center

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con numeri davvero importanti: sono ben 106 gli iscritti nel tabellone maschile, 36 nel femminile. Il torneo, diretto dalla giudice di gara Nicoletta Pignato, terrà banco fino al 9 novembre. Nel maschile si qualificano, tra gli altri, Federico Melli, Mattia Maini, Lorenzo Gemignani e Giulio Venturi.

Primo tabellone, 6° turno: Massimo Castori (4.2)-Luca Amato (Nc) 6-2, 6-1, Marco Martelli (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-2, Daniel Pellegrini (4.2)-Marco Mellina Gottardo (4.5) 6-0, 6-1.

Turno di qualificazione: Federico Melli (4.1, n.1)-Marco Conti (4.4) 6-2, 6-2, Mattia Maini (4.1, n.2)-Massimo Castori (4.2) 6-1, 6-2, Lorenzo Gemignani (4.1, n.4)-Tommaso Parmiggiani (4.3) 6-2, 6-1, Giovanni Maria Monti (4.1, n.6)-Marco Samorè (4.2) 6-3, 6-0, Andrea Ancarani (4.1, n.7)-Cristiano Pinna (4.1) 6-1, 6-2, Filippo Foschi (4.1, n.8)-Giovanni Sgarbi (4.1) 3-6, 6-1, 11-9, Giulio Venturi (4.1, n.9)-Giovanni Casadei (4.1) 6-2, 6-3.

Anche nel torneo femminile si parte dal tabellone di 4° categoria, la prima a qualificarsi è stata Alessia Armenise, bene anche Anna Margherita Lanconelli e Danila Diano.

Primo tabellone, 5° turno: Anna Margherita Lanconelli (4.2)-Michelle Maietti (4.4) 6-2, 6-0, Danila Diano (4.4)-Barbara Salvi (4.2) 6-2, 2-6 e ritiro. Turno di qualificazione: Alessia Armenise (4.4)-Elisabetta Dallari (4.1) 6-3, 6-3.