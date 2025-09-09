Tennis, tutti i risultati dei Terza al Tc Faenza e alla Polisportiva Sammartinese

FAENZA. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Nel maschile quarti per Alessandro Monti, Ian Catallo e Nicolò Vincenzi.Maschile, 6° turno: Michael Palli (4.1)-Edoardo Belletti (3.3) 6-2, 6-3. Ottavi: Alessandro Monti (3.3)-Manuel Montefiori (3.4) 6-2, 6-0, Ian Catallo (3.3)-Federico Berti (3.4) 6-0, 6-0. Nel femminile approdano ai quarti Anastasia Bolelli, Beatrice Ficociello e Irene Carpani. Ottavi: Anastasia Bolelli (3.4)-Letizia Bazzocchi (4.2) 6-0, 6-0, Beatrice Ficociello (3.5)-Sofia Muccinelli (3.4) 1-6, 6-3, 10-8, Irene Carpani (3.4)-Camilla Speranza (3.5) 6-3, 6-3.FORLI’. Alle semifinali il torneo nazionale di 3° alla Polisportiva Sammartinese. Conquistano un posto tra i primi quattro Andrea Stoppa, Stefano Agostino, Luca Prati e Francesco Bellarmino. Ottavi: Andrea Stoppa (4.1)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-2, 7-5, Alessandro Gaudenzi (3.5)-Daniele Lusini (3.4, n.4) 7-6 (4), 6-3, Stefano Agostino (3.4)-Giacomo Turci (3.5) 6-1, 6-4, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.4)-Maurizio Perpignani (3.5) 6-1, 6-3, Francesco Bellarmino (3.5)-Fabio Pierotti (3.5) 7-6 (4), 6-1. Quarti: Stoppa-Davide Quinto Cattoni (3.4, n.1) 6-2, 3-6, 10-5, Agostino-Gaudenzi 6-4, 6-2, Luca Prati (3.5)-Del Gobbo 6-1, 6-1, Bellarmino-Mario Borghi (3.4, n.2) 6-0, 6-0.