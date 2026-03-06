Tennis, tutti i risultati dei Terza al Ct Cesena e al Tc Riccione

CESENA. Con le vittorie di Sara Viviani (Tc Riccione) e Chis Frida Rodica (Ct Cesena), è scattato sui campi del Circolo Tennis Cesena il torneo nazionale di 3° categoria femminile che terrà banco fino al 16 marzo. Sono 25 le giocatrici al via, si parte con il tabellone di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Tatiana Scoccianti, Alice Amadori e Barbara Salvi. Le big del tabellone finale sono le 3.1 Federica Matteucci e Silvia Tartari, seguite dalle 3.2 Giulia D’Altri e Ginevra Baldazzi.

1° turno: Sara Viviani (4.6)-Camilla Bulgarelli (Nc) 6-1, 6-0. 2° turno: Chis Frida Rodica (4.4)-Danila Daino (4.4) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Andrea Bellelli.

Intanto sabato (dalle 17) al Circolo Tennis Cesena si svolgerà una mostra fotografica di Derena Beccari, corsista e giocatrice del Ct Cesena, intitolata “Soglie-Luoghi vissuti in viaggio”. E’ un progetto che nasce da un modo di vivere il viaggio: come esperienza umana prima ancora che geografica. Viaggiare, per l’autrice, significa attraversare luoghi e relazioni con curiosità e ascolto, lasciando che il tempo dell’attesa e dell’osservazione diventi parte integrante dello sguardo. Le soglie incontrate, architettoniche, emotive, simboliche, diventano punti di contatto tra interno ed esterno, tra esperienza e memoria.

RICCIONE. Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale femminile di 3° (limitato alle 3.4) e 4° categoria, di singolare e doppio.

Conquista il 5° turno Mariangela Leporale (Ct Cicconetti), bene anche Anna Lisa Armenise (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli).

3° turno: Greta Fantini (4.4)-Greta Zannini (4.3) 6-4, 7-5, Federica Bartolini (4.3)-Alessia Arcangeli (4.3) 7-6 (5), 7-6 (4), Anna Lisa Armenise (4.3)-Nicole Sabatini (4.4) 6-4, 6-1.

4° turno: Cristina Berardi (4.3)-Sara Zeppi (4.2, n.8) 7-6, 6-2, Francesca Stefanelli (4.2)-Monica Rossi (4.3) 6-3, 6-1, Mariangela Leporale (4.3)-Mirella Mancini (4.3) 7-5, 2-6, 10-8.

Nel doppio (14 coppie al via) 1° turno: D’Erasmo-Marchetti b. Pecci-Viviani 6-1, 6-3, Crociati-Pignatti b. Tenti-De Paulis 6-1, 6-0, Bartolini-Berardi b. Prisco-Macchini 6-3, 7-6 (5). Quarti anche per Benedettini-Mancini (n.4) e Tonelli-Frontini (n.3).

Il torneo si concluderà il 15 marzo con le finali.

Il giudice di gara è Simone Lusini.