Tennis, tutti i promossi in tabellone a Cesenatico

Entra nel vivo il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Tc Parckin di Cesenatico. Nel tabellone di 3° maschile si qualificano per il main-draw, tra gli altri, Francesco Pazzaglini, Julian Manduchi, Alessandro Naso e Loris Tomassetti. Terzo turno: Alessandro Bernardelli (3.1)-Alberto Levoni (3.2) 4-6, 6-3, 11-9, Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Gianmaria Mussoni (3.4) 6-0, 6-1, Andrea Monti (3.1, n.6)-Daniele Berti (3.3) 6-2, 6-4, Matteo Balena (3.1)-Nicola Ravera (3.4) 6-2, 7-5, Francesco Bellarmino (3.3)-Riccardo Briganti (3.1, n.7) 5-0 e ritiro.

Turno di qualificazione: Francesco Pazzaglini (3.2)-Gregorio Russo (3.1, n.3) 4-6, 6-2, 13-11, Julian Manduchi (3.1, n.4)-Lorenzo Ravaglia (3.1) 6-0, 6-2, Alessandro Naso (3.1, n.5)-Francesco Mandelli (3.1) 7-6, 6-4, Vittorio Sgariglia (3.1)-Riccardo Livi (3.1, n.8) 5-1 e ritiro, Loris Tomassetti (3.2)-Matteo Borghetti (4.1) 6-1, 6-1.

Femminile, turno di qualificazione: Angelica Bonetti (3.1, n.1)-Cecilia Rondinelli (3.3) 6-4, 6-4, Anastasia Lugaresi (3.1, n.3)-Alida Romagnoli (3.2) 4-6, 7-5, 10-6, Agata Bravin (3.1, n.2)-Giulia D’Altri (3.2) 3-6, 6-1, 11-9, Bianca Cecchini (3.2, n.4)-Flora Zanzi (3.4) 6-0, 6-0.