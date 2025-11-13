Tennis, tutte le qualificate romagnole e ll tabellone finale del “Bellenghi”

RIMINI. Si giocano i match del tabellone finale nel trofeo “Marco Bellenghi”, il torneo regionale giovanile a squadre riservato al settore maschile.
Nel 1° girone di qualificazione passano il turno Ct Cesenatico e Ct Cesena B. Nella terza ed ultima giornata della prima fase: Ct Cesenatico-Ct Cerri 3-0: Giacomo Forti-Vittorio Patrignani 6-3, 6-3, Giacomo Manuzzi-Riccardo Sbrollini 6-1, 6-0, Forti-Manuzzi b. Patrignani-Sbrollini 6-0, 6-0. Ct Cesena B-Tennis Villa Carpena B 3-0: Davide Bendandi-Lorenzo Aloisi 6-1, 6-0, Tommaso Patrignani-Simone Cantagalli 6-0, 6-2, Bellavista-Caminati b. Paglionico-Morigi 6-4, 6-0. Classifica: Ct Cesenatico 6, Ct Cesena B 4, Ct Cerri 2, Tennis Villa Carpena B 0. Dal 3° girone si qualifica il Tennis Villa Carpena A che nella terza giornata ha battuto in casa 2-1 il Ct Pavullo B: Matteo Vignali-Pietro Reggiani 6-4, 6-4, Edoardo Rosetti-Federico Biondi 6-0, 6-4, Franchi-Reggiani b. Vignali-Nicoletti 6-3, 6-1. Sconfitto in casa 3-0 il Circolo Suzanne Lenglen 2 B dal Ct Argenta B.
Classifica: Tennis Villa Carpena A 6, Ct Argenta B 4, Ct Pavullo B 2, Suzanne Lenglen 2 B 0.
Nel 5° girone si qualificano Tc Faenza, Suzanne Lenglen 2 A e Tc Ippodromo Cesena. Nell’ultima giornata della prima fase Tc Ippodromo Cesena-Tc Faenza 1-2: Tommaso Pilati-Filippo Albarello 6-2, 1-6, 10-7, Francesco Camagni-Gianmaria Marchi 7-6, 6-1, Marchi-Monti b. Fabbri-Camagni 6-2, 6-7, 10-8.
Classifica: Tc Faenza 4, Suzanne Lenglen 2 A 2, Tc Ippodromo Cesena 0.
Nel 7° girone passano Ct Zavaglia e Asbi Imola. Nell’ultimo turno Ct Argenta A-Asbi Imola 2-1. Classifica: Ct Zavaglia 4, Ct Argenta A, Asbi Imola 0.
Nel 9° girone avanzano Ct Cesena A, Ct Casalboni e Polisportiva Soglianese. Nell’ultimo turno: Ct Casalboni-Polisportiva Soglianese 2-1: Luca Bertozzi-Filippo Dascalu 4-6, 6-0, 10-6, Mattia Scarpellini-Tommaso Persighe 6-0, 6-3, Scarpellini-Dascalu b. Persighe-Bertozzi 6-3, 0-6, 10-8.
Classifica: Ct Cesena A 4, Ct Casalboni 2, Polisportiva Soglianese 0.
Queste le sfide delle squadre romagnole di sabato (dalle 15), 1° turno: Ct Casalboni-Ct Cesena B, Ct Cesenatico-Polisportiva Soglianese, Ct Argenta A-Tc Ippodromo Cesena, Circolo Suzanne Lenglen A A-Ct Argenta B e Polisportiva Pontelungo Bologna-Asbi Imola. Direttamente al 2° turno Tennis Villa Carpena A, Tc Faenza, Ct Cesena A e Ct Zavaglia.