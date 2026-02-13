Tennis, trofeo Quattrocchi: promosse tre romagnole

Conclusa la prima fase a gironi del trofeo regionale “Marina Quattrocchi”, il campionato femminile a squadre. Tre le squadre romagnole che si sono qualificate per la seconda fase, Ct Casalboni, Tc Ippodromo e Ct Cesena. Nella terza giornata del 6° girone Tc Ippodromo-Tc Viserba 2-1: Giulia Bancale-Jessica Barbieri 6-0, 6-1, Giulia Nobili-Emily Maggi 7-6 (3), 7-6 (5), Maggi-Barbieri b. Nobili-Mezzetti 6-4, 6-2. Nell’altro match il Ct Castenaso ha battuto in casa 3-0 il Tc Faenza. Classifica: Tc Ippodromo 6, Ct Castenaso 4, Tc Viserba 2, Tc Faenza 0.

Nell’8° girone successo del Ct Casalboni per 2-1 sui campi del Ct Zavaglia: Anna Foschini-Aurora Lombardi 6-4, 7-6 (3), Lucia Barbieri-Flora Zanzi 4-6, 6-0, 11-9, Baldazzi-Pastore b. Foschini-Zanzi 6-1, 2-6, 11-9. Classifica: Ct Casalboni 4, Ct Cesena 2, Ct Zavaglia 0.

Domenica (dalle 14.30) si giocano gli ottavi nel tabellone finale: Nettuno Tc Bologna-Ct Cesena, Ct Casalboni-Ct Castenaso e Tc Ippodromo-Country Club Villanova.