Tennis, trofeo “Palmieri”, promosse otto romagnole

Conclusa la prima fase a gironi nel trofeo regionale “Giovannino Palmieri”, il campionato a squadre maschile per giocatori con classifica massima 2.6. Promosse alla seconda fase a eliminazione diretta Russi Sporting Club, Ct Cesena A, Ct Zavaglia, Ct Cesena B, Tc Ippodromo Cesena, Ct Cervia, Ct Massa e Tc Riccione.
Nel 12° girone si qualificano Ct Cesena B e Ct Massa. Tc Faenza-Ct Cesena B 1-2: Andrea Monti-Mattia Sartoni 3-6, 6-3, 10-8, Edoardo Vincenzi-Nicolò Ceccarelli 6-3, 7-5, Giangrandi-Mondardini b. Catallo-Menichetti 6-2, 6-2. Tennis Medicina-Ct Massa 2-1, pe i romagnoli unico punto con il doppio Liverani-Briganti su Nucera-Caprioni per 6-3, 7-6. Classifica: Ct Cesena B 6, Tennis Medicina 4, Ct Massa 2, Tc Faenza 0.
Nel 13° girone passano Tc Ippodromo Cesena e Russi Sporting Club. Tc Cicconetti-Russi Sporting Club 2-1: Massimiliano Zamagni-Tommaso Servadei 6-2, 6-7, 10-7, Riccardo Cicinelli-Tommaso Zanzini 6-3, 6-3, Lorenzi-Bomba b. Morandi-Tebaldi 6-2, 4-6, 10-6. Tc Ippodromo Cesena-Tc Viserba A 3-0: Alessandro Galassi-Alessandro Manco 6-4, 4-6, 10-3, Luca Ruggeri-Edoardo Federico Manfredi 3-6, 6-4, 10-4, Francia-Barducci b. Di Marco-Vagnini 7-6, 6-4. Classifica: Tc Ippodromo Cesena 6, Russi Sporting Club, Ct Cicconetti e Tc Viserba A 2.
Nel 14° girone disco verde per Tc Riccione e Ct Zavaglia. Tc Viserba B-Tc Riccione 0-3: Giacomo Ercolani-Francesco Bagli 6-2, 7-5, Francesco Muratori-Pietro Corbelli 6-2, 6-0, Capogrossi-Casanova b. Paolini-Tana 6-0, 6-1. Tc Coriano-Ct Zavaglia 1-2: Federico Sparagi-Andrea Filanti 6-3, 6-3, Mattia Zannoni-Michelangelo Mami 6-2, 6-0, Ferrara-Dini b. Maldini-Minguzzi 6-1, 6-3. Classifica: Tc Riccione 6, Ct Zavaglia 4, Tc Coriano 2, Tc Viserba B 0.
Nel 15° girone si qualificano Ct Cervia e Ct Cesena A. Nella 3° giornata Ct Cervia-Ct Cesena A 3-0: Nicola Tocci-Gabriele Sgroi 4-6, 6-3, 10-6, Enea Castelvetro-Andrea Niquoziani 6-1, 7-5, Pambianco-Vincenzi b. Naso-Savini 6-3, 6-3. Classifica: Ct Cervia 4, Ct Cesena A 2, Ct Cerri 0.
Così domenica (dalle 9) nel 1° turno del tabellone finale: Russi Sporting Club-Tc Fidenza, Davi.s Tennis Team-Ct Cesena A, Ct Zavaglia-Ct Cesena B, Tc Ippodromo Cesena-Tc Mirandola, Castellazzo Parma-Ct Cervia, Tc Reggiolo-Ct Massa e Sporting Club Sassuolo-Tc Riccione.