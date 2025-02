Tennis, trofeo “Palmieri”: i risultati del primo turno del tabellone finale

Giocato il primo turno del tabellone finale del trofeo regionale “Giovannino Palmieri”, il campionato a squadre maschile per giocatori con classifica massima 2.6. Bella vittoria nel derby romagnolo per il Tc Ippodromo Cesena A in casa sul Tc Viserba B per 2-1: Beniamino Savini-Alessandro Manco 6-4, 6-4, Edoardo Federico Manfredi-Luca Pompei 6-1, 5-7, 10-8, Barducci-Galassi b. Montoneri-Vagnini 6-1, 6-2. Bene il Ct Casatorre B sul San Pietro Tennis Project per 2-0, il Tennis Club Riccione ha superato fuori casa per 2-0 il Tc Parma: Massimiliano Botticelli-Lorenzo Sandri 6-3, 6-4, Nicolas Spimi-Alessandro Milo Pecorari 6-7, 7-5, 10-6. Il Circolo Tennis Zavaglia ha battuto in casa per 2-0 il Nettuno Tennis Club Bologna: Matteo Mucciarella-Samuele Giacomazzi 6-2, 6-3, Gianfilippo Falconi-Andrei Robert Stancurel 6-2, 6-2. Il Circolo Tennis Cesena B ha battuto 2-1 in casa la Virtus Bologna: Gian Marco Ricci-Lorenzo Cremonini 6-3, 6-7, 10-6, Pierre Rael Mayele-Andrea Monti 6-1, 6-1, Piraccini-Mondardini b. Chegai-Caroli 6-1, 6-1. Successo del Ct Casatorre A per 2-0 sul Ct Albinea. Per il Tennis Club Valmarecchia successo casalingo per 2-0 sul Club Adelfi Rubiera: Mattia Muraccini-Fabio Gibertini 6-2, 6-3, Mattia Cerbara-Giovanni Cillo 6-2, 3-6, 10-8.

Altri risultati 1° turno: Polisportiva 2000 Cervia-Ct Pavullo 0-3, Sporting Club Carpi-Ct Cervia 2-0, Polisportiva Sacca Modena-Ct Cesena A 2-0, Tc Viserba A-Carpi Sport A 1-2, Tre Colli Brisighella-Sporting Club Sassuolo 1-2,

Nel 2° turno domenica (dalle 9): Polisportiva Sacca Modena-Tc Ippodromo A, Carpi Sport A-Ct Casatorre B, Tc Riccione-Ct Zavaglia, Ct Cesena B-Ct Casatorre A, Tc Valmarecchia-Tc Salsomaggiore.