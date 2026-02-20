Tennis, trofeo Mingori: a segno Cervia e Rimini

Giocata la prima giornata della fase a gironi del torneo Over 55 nel trofeo regionale “Ivo Mingori”, il campionato a squadre per Veterani. Nel 3° girone il Ct Casatorre è stato battuto in casa 2-1 dallo Sporting Club Sassuolo B. Sabato (dalle 14.30): Ct Castenaso B-Ct Casatorre.
Nel 5° girone il Ct Cervia inizia con una vittoria fuori casa per 3-0 sullo Sport Club Ozzano: Enrico Casadei-Fabrizio Rubbi 6-1, 6-0, Stefano Torrisi-Mauro Bigiani 6-0, 6-0, Pambianco-Badalucco b. Cenerini-Canova 6-1, 6-4. Sabato la seconda giornata: Tc Comune di Ravenna-Sport Club Ozzano.
Nel 6° girone successo in trasferta del Ct Rimini per 2-1 sui campi del Tc Viserba nel derby: Andrea Briolini-Pietro Montemaggi 6-3, 6-2, Leonardo Bertozzi-Roberto Sacchini 6-2, 7-5, Montemaggi-Renzi b. Fracassi-Morigi 6-4, 6-3. Sabato (dalle 14.30): Polisportiva 2000 Cervia-Tc Viserba.