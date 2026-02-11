Tennis, trofeo “Città di Nonantola”: passano la prima fase Cerri B, Viserba, Tre Colli, Massa, Rimini, Asbi Imola A, Polisportiva 2000 Cervia, Forum A e Cesena

RIMINI. Ct Cerri B, Tc Viserba, Tre Colli Brisighella, Ct Massa Lombarda, Ct Rimini, Asbi Imola A, Polisportiva 2000 Cervia, Forum Tennis A e Ct Cesena sono le squadre romagnole che superano la prima fase a gironi del trofeo “Città di Nonantola” maschile, il campionato regionale a squadra riservato ai giocatori con classifica massima 3.4. Nel 12esimo girone chiude con una sconfitta il Ct Casatorre per 3-0 sui campi del Country Club Castel Maggiore. Nel 13esimo girone l’Asbi Imola A si qualifica, ma perde l’ultimo match per 2-1 sui campi del Tc Saliceta A. Nel 16esimo girone si qualificano Ct Massa e Tre Colli Brisighella. Nell’ultimo turno Ct Massa-Tc Castelbolognese 2-1: Enrico Pompignoli-Lorenzo Kapros 6-2, 6-2, Enrico Folli-Antonio Lupone 6-0, 6-0, Bernardini-Ossani b. Miacci-Lupone 6-1, 6-0. Il Tre Colli Brisighella si è imposto 3-0 in casa sul Tennis Medicina B. Classifica: Ct Massa, Tre Colli Brisighella, Tennis Medicina B 4, Tc Castelbolognese 0. Nel 17esimo girone l’Asbi Imola B è stato battuto in casa 2-1 nell’ultima giornata dal Village Tennis Club Molinella. Nel 19esimo girone passano Forum Tennis A e Ct Cerri B. Nell’ultima giornata Forum Tennis A-Polisportiva Soglianese 3-0: Fabio Pierotti-Alessandro Toni 6-1, 6-0, Maurizio Perpignani-Daniel Giorgetti 6-1, 6-0, Leoncini-Maccaferri b. Gozzi-Gozzi 6-3, 6-1. Ct Cervia-Ct Cerri B 1-2: Davide Quinto Cattoni-Alberto Montagna 6-0, 6-1, Matteo Silvagni-Andrea Bernardi 6-2, 6-1, Gianni-Cenci b. Vinetti-Borghi 2-6, 6-4, 10-7. Classifica: Forum Tennis A 6, Ct Cerri B 4, Ct Cervia 2, Polisportiva Soglianese 0. Nel 20esimo girone passano Ct Cesena e Tc Viserba. Nella terza giornata: Tc Viserba-Polisportiva Tennis Vallesavio 3-0: Alessandro Mariani-Andrea Rinaldi 6-3, 6-3, Fabio De Santis-Matteo Nigi 1-6, 6-3, 10-6, Righetti-Tana b. Pacchioni-Guerrini 6-3, 6-2. Ct Cesena-Forum Tennis B 3-0: Federico Pizzinelli-Giacomo Romagnoli 4-6, 6-4, 11-9, Giacomo Costanzo-Leone Bertaccini 6-0, 6-0, Peruzzi-Lasagni b. Romagnoli-Bertaccini 6-4, 6-4. Classifica: Ct Cesena 6, Tc Viserba 4, Polisportiva Tennis Vallesavio 2, Forum Tennis B 0. Nel 21esimo girone disco verde per Polisportiva 2000 Cervia e Ct Rimini. Nell’ultimo turno Ct Cerri A-Polisportiva 2000 Cervia 2-1: Mattia Turci-Villiam Ricci 6-4, 6-2, Maurizio Bologna-Marco Valli 6-2, 6-0. Nel doppio successo di Tonti-Gaudenzi per ritiro. Ct Rimini-Ct Zavaglia 2-1: Nicolò Maldini-Leonardo Bertozzi 6-4, 6-0, Davide Faoro-Filippo Trioschi 6-0, 6-0, Briolini-Briolini b. Duranti-Tovagliari 6-3, 5-7, 10-7.

Classifica: Polisportiva 2000 Cervia, Ct Rimini 4, Ct Zavaglia, Cerri A 2.

Venerdì scatta il tabellone finale ad eliminazione diretta (dalle 19): Ct Cerri B-Tc Viserba, Country Club Castelmaggiore-Tre Colli Brisighella, Ct Anzola-Ct Massa Lombarda, Ct Rimini-Asbi Imola A, Polisportiva 2000 Cervia-Tennis Decima. Partono il 20 febbraio direttamente dal 2° turno Forum Tennis A e Ct Cesena.