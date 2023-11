Tennis, trofeo Biagi: i primi risultati

E’ scattato domenica con la prima giornata della prima fase a gironi il trofeo regionale “Rossella Biagi” che vede al via nel complesso 15 squadre. Impegnate le giocatrici nate negli anni dal 2009 al 2011.

La Commissione Giovanile ha valutato le formazioni sulla base dei giocatori denunciati in formazione e ha esentato dalle due fasi a gironi 3 squadre che accederanno direttamente alla fase a tabellone, si tratta di Club La Meridiana, Tennis Club Viserba A e Pro Parma. Le altre 12 squadre sono state valutate dal Settore Tecnico Regionale e sono state suddivise in una prima fase a gironi composta da 3 gironi da 4 squadre ciascuno. La prima squadra classificata di ogni girone e le due migliori seconde classificate accederanno al tabellone finale da 8 squadre con le tre squadre ammesse direttamente. Vediamo i risultati delle formazioni romagnole all’esordio. Nel primo girone: Tc Viserba B-Ct Cesenatico 2-1: Adele Baldazza-Nicole Di Marco 7-6, 6-4, Emma Molinari-Beatrice Giannubilo 6-4, 6-4. Nel doppio vincono Di Marco-Cieri per il forfait delle avversarie. Ct Rimini-Ct Cesena 1-2: Gloria Nucci-Sofia Ferrari 6-1, 6-2, Maria Lisa Degli Angeli-Maria Sole Dari 6-3, 6-0, Anzuino-Tavano b. Montalti-Degli Angeli 3-6, 6-0, 10-5. Domenica dalle 15 la seconda giornata: Ct Cesena-Tc Viserba B e Ct Cesenatico-Ct Rimini. Nel 3° girone ottimo esordio del Tc Faenza che ha battuto 3-0 in casa il Ct Bologna: Angie Bentini-Paola Israelachvili 6-2, 6-1, Miriam Samorì-Beatrice Zamboni 6-2, 6-1, Vanni-Samorì b.Israelachvili-Laureti 7-6, 6-0. Domenica dalle 15 Ct Argenta-Tc Faenza.