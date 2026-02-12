Tennis, Travaglini, Pesaresi, Rossi avanti a Riccione

Fabio Travaglini, Pietro Sodani, Christian Pesaresi e Fabrizio Rossi avanzano sui campi del Tc Riccione nel torneo di 4° categoria maschile e doppio maschile di 4° categoria.
Secondo turno: Francesco Palmieri (4.5)-Giulio Simoncelli (4.5) 7-5, 6-0, Matteo Zanotti (4.5)-Filippo Cancellieri (4.5) 6-3, 6-0, Andrea Mordenti (Nc)-Davide Rocchetta (4.4) 6-1, 6-1, Tommaso Turchi (Nc)-Simone Nicolini (4.4) 6-0, 6-0, Matteo Borghetti (4.4)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-0, Mirko Zaffini (4.4)-Andrea Belpassi (Nc) 3-6, 6-3, 10-4.
Terzi turno: Pietro Federico Arcangeli (4.5)-Giorgio Nardini (4.4) 6-2, 0-6, 10-4, Fabio Travaglini (4.2)-Jacopo Bozzi (4.2) 6-0, 6-0, Pietro Sodani (4.4)-Fabio Montebelli (4.3) 6-1, 6-2, Christian Pesaresi (4.3)-Gian Franco Frisoni (4.4) 6-4, 7-5, Fabrizio Rossi (4.3)-Paolo Liotta (4.3) 6-2, 6-4.
Doppio, ottavi: Giacomo e Massimiliano Marchi b. Zanotti-De Angeli 6-4, 6-2. Quarti anche per Mattioli-Ciuffoli.