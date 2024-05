Tennis, Travaglini in finale a Villa Mussolini

Alle battute finali il torneo nazionale di 3° categoria sui campi del Circolo Alleanza Sportiva a Villa Mussolini. Il primo giocatore che ha raggiunto la finale è stato Andrea Travaglini che he battuto Vincenzo D’Alise.

Nei quarti Daniele Patti (3.2, n.16) e Riccardo Muratori (3.2, n.8), in semifinale Andrea Grossi. Quarti: Andrea Grossi (3.2, n.5)-Edoardo Pozzi (3.1, n.4) 6-2, 6-3. Semifinali: Andrea Travaglini (3.1, n.3)-Vincendo D’Alise (3.2, n.7) 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Pietro Buscherini.

Torneo giovanile

Intanto da sabato, sempre sui campi del Circolo Villa Mussolini va in scena il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, valido come tappa di categoria B del Circuito Regionale. Sono nel complesso 59 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 15 a livello di Under 10. Nell’Under 10 maschile quarti per Mattia Bergamaschi. Quarti: Giacomo Barbieri-Alessandro Bisi 6-0, 6-1, Pietro Allegra-Federico Montesi 6-0, 6-2. Semifinali anche per Gianmaria Dellarosa.

Nell’Under 12 femminile finale tra Anita Amadio e Greta Amaducci, derby del Tc Riccione.

Semifinali: Anita Amadio (n.1)-Eleonora Morosini 6-0, 6-1, Greta Amaducci (n.2)-Camilla Brolli 6-4, 3-6, 10-7.

Nell’Under 12 maschile 1° turno tabellone finale: Alessandro Bernabè-Samuele Bettella 6-1, 6-4. Negli ottavi anche Alessandro Marcolini.

Nell’Under 14 femminile quarti: Valentina Zavaglia-Lola Arlotti 3-6, 6-1, 10-5, Valentina Baldinini-Isabella Maria Guglielmi Baccilieri 6-0, 6-1.

Nell’Under 14 maschile turno di qualificazione: Pietro Gerani (n.3)-Mattia Ballabene 6-2, 7-6, Carlos Bevilacqua-Giorgio Feruzzi (n.2) 5-7, 6-1, 13-11. Primo turno tabellone finale: Francesco Sebastiani-Riccardo Michelangeli 6-0, 6-0, Nicolò Bollini-Carlos Bevilacqua 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Pietro Buscherini.