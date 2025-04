Tennis, Torreggiani in finale al Forum

Avanza il torneo Veterani Over 45, 55 e 65 al Forum Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”. Nell’Over 45 semifinali per Andrea Covezzi, Davide Quinto Cattoni e Daniele Lusini, nell’Over 55 semifinale per Francesco Piovani, mentre Franco Torreggiani è in finale nell’Over 65. Tabellone Over 45 Quarti: Francesco Pratelli (3.4, n.2)-Stefano Monti (4.1) 3-6, 6-3, 10-5, Andrea Covezzi (3.3, n.1)-Stavros Papageorgiou (3.5) 3-6, 7-5, 10-8, Davide Quinto Cattoni (3.4)-Claudio Ferracuti (3.4) 6-2, 6-2, Daniele Lusini (3.4, n.3)-Gaddo Camporesi (4.2) 2-6, 7-6 (5), 14-12.

Tabellone Over 55,, ottavi: Gaddo Camporesi (4.2)-Giuseppe Falconi (4.1) 6-1, 6-3, Andrea Stoppa (4.1)-Massimiliano Antonini (3.4) 4-6, 7-6 (5), 10-5. Quarti: Francesco Piovani (3.3, n.1)-Fabrizio Rubbi (3.5) 6-3, 6-3. Over 65, quarti: Alessandro Beccari (4.1)-Stefano Montagna (3.5, n.3) 6-4, 6-3, Massimo Guermandi (4.1)-Pasquale Caserta (3.5, n.2) 6-4, 6-4. Semifinale: Franco Torreggiani (4.1)-Stefano Mambelli (4.1) 6-0, 6-0.