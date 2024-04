Tennis, torneo “Borghetti”: avanzano Naso, Bucaletti, Manco, Muratori e Carlotti

Entra nella fase tecnicamente più importante sui campi del Circolo Tennis Cervia un’edizione molto interessante del memorial “Mario Borghetti”, il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile. E’ ormai una classica del tennis primaverile, che si presenta al via con un montepremi di 500 euro. Nel maschile 5° turno per Alessandro Naso e Lorenzo Bucaletti del Ct Cesena, Alessandro Manco (Tc Viserba), Riccardo Muratori (Ct Rimini) ed Enea Carlotti (Tc Valmarecchia). In grande evidenza sui campi di casa Nicola Tocci (Tc Viserba). Nel femminile ottavi per Rachele Franchini (Galimberti Tennis Team), Margarita Rosario Dominguez (Ct Bologna) e Jessica Barbieri (Tc Viserba).

Tabellone finale, 3° turno: Stefano Torrisi (3.4)-Andrea Severi (3.3) 6-3, 6-1, Alessio Argnani (3.4)-Pietro Maltoni (3.5) 6-1, 6-2.

4° turno: Leonardo Bartoletti (3.3)-Federico Nucera (3.4) 7-5, 2-6, 10-7, Mattia Sartoni (3.3)-Elia Lazzeri (3.4) 6-1, 6-0, Valentino Salami (3.4)-Alessandro Vallicelli (3.3) 7-5, 7-6, Alessandro Naso (3.3)-Nicola Montagna (3.2) 6-2, 6-2, Alessandro Manco (3.3)-Mattia Degli Esposti (3.2) 6-2, 7-5, Riccardo Muratori (3.2)-Marco Borghetti (4.4) 6-3, 1-6, 10-7, Enea Carlotti (3.2)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-4, 6-2, Nicola Tocci (3.3)-Franco Bardelli (3.5) 6-0, 6-3, Lorenzo Bucaletti (3.2)-Pietro Rossi (3.5) 6-2, 6-2, Gabriele Rondinini (4.2)-James Mohamed Aratari (3.3) 3-0 e ritiro, Pietro Rinaldini (3.2)-Giovanni Pambianco (3.3) 7-5, 6-3, Isaac Casalboni (3.3)-Alex Vincenzi (4.1) 7-6, 6-3, Gabriele Sgroi (3.2)-Mattia Zannoni (3.3) 7-5, 6-1.

Tra i primi a qualificarsi per gli ottavi il 3.1 Daniele Longo (n.4) ed il 3.2 Gian Matteo Zanzi, per i forfait dei loro avversari.

Nel femminile brillano Viola Amati, Isotta Mancini, Jessica Barbieri, Diletta Sabbioni, Marta Bertozzi, Sara Zaccaria e Margarita Rosario Dominguez. 3° turno: Beatrice Ficociello (3.5)-Giulia D’Altri (3.5) 6-2, 6-3.

4° turno: Viola Amati (3.4)-Martina Orsini (3.5) 6-1, 6-3, Margarita Rosario Dominguez (3.4)-Elisa Maiani (4.1) 7-6, 6-4, Federica Matteucci (3.4)-Sara Zaccaria (3.5) 7-5, 6-1. 5° turno: Rachele Franchini (3.4)-Marta Bertozzi (3.5) 6-3, 6-4, Margarita Rosario Dominguez (3.4)-Isotta Mancini (3.5) 6-4, 6-3, Jessica Barbieri (3.4)-Diletta Sabbioni (3.4) 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.