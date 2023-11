Tennis, torneo “Bellenghi”: tempo di ottavi di finale

Vanno in scena gli ottavi di finale, sabato dalle 15, nel torneo regionale giovanile (maschile) “Marco Bellenghi”. Impegnate diverse formazioni romagnole, con queste sfide: Tc Ippodromo Cesena-Cus Ferrara A, Ct Cicconetti-Tc Faenza A e Tc Viserba A-Ct Zavaglia. Sabato scorso si è conclusa la prima fase a gironi. Nel 2° girone si sono qualificate Tc Viserba A e Ct Cicconetti. Tc Viserba A-Ct Cicconetti 2-1: Jacopo Andruccioli-Filippo Marcaccini 6-1, 6-1, Tommaso Zanzini-Matteo Berardi 7-5, 6-2, Corbelli-Bagli b. Bomba-Zanzini 6-4, 6-3. Ct Cesematico-Tc Faenza B 1-2: Giacomo Alai-Thomas Mazzanti 2-6, 6-4, 10-6, Francesco Maria Lanzarotti-Alessandro Ronchi 6-1, 6-1, Mazzanti-Merlini b. Ronchi-Benvenuti 7-6, 7-5. Nel 3° girone disco verde per Tc Ippodromo e Tc Faenza A. Tc Faenza A-Circolo Suzanne Lenglen 2 3-0: Diego Tarlazzi-Riccardo Vecchi 6-1, 6-0, Manuel Montefiori-Stefano Morandi 6-2, 6-0, Menichetti-Catallo b. Vecchi-Morandi 6-2, 6-1. Tc Ippodromo Cesena-Tc Viserba C: Luca Battistini-Jacopo Canini 6-1, 4-6, 14-12, Diego Pieri-Nicolò Brugioni 5-7, 7-5, 10-5, Canini-Dellarosa b. Battistini-Urbini 6-3, 6-4. Nel 4° girone passa il Ct Zavaglia che ha battuto 2-1 il Cus Ferrara B: Alessandro Vallicelli-Tommaso Caniato 6-0, 6-0, Dante Terzi-Aaron Banzi 6-4, 6-3, Caniato-Picariello b. Guerrini-Sparagi 6-3, 4-6, 10-4. Tc Viserba B-Ct Bologna 2-1: Leonardo Tana-Michelangelo Tacoli 6-3, 7-6, Giulio Gallani-Lorenzo Manco 6-2, 6-4, Tana-Damiani b. Grilli-Ciocoiu 6-4, 6-1.